Covidoví psi se učí vyčenichat virus, za týden je celníci pošlou do akce. Ve ‚výcvikové hale hafanů‘ strávili půl roku

Praha Na displeji bezpečnostního terminálu hned vedle dveří svítí nápis „Výcviková hala hafanů“. Nacházíme se v téměř prázdné, prostorné „kostce“, jaká je typická pro objekty skladišť. Tato stojí hned u areálu pražského Letiště Václava Havla, letadla přistávají jen pár set metrů odsud. Tady podstupují psovodi celní správy se svými čtyřnohými parťáky zatím nejtěžší zkoušku jejich profesního života: snaží se psy naučit, jak vyčenichat covid.

Projekt spustili celníci zhruba před půl rokem, asi za týden je čeká ostrý start v terénu. Na centrále celní správy spadají kynologové pod Petra Müllera, ředitele odboru dohledu. „Máme asi čtyřicet psovodů a okolo sedmdesáti psů. Na covid jich ale zatím cvičíme jen šest,“ vysvětluje energicky Müller, zatímco přihlíží začátku tréninku.

Protože je covid složitější disciplína, trvá výcvik psů několik měsíců. Kdybych ale prý přinesl úplně novou drogu, zkušený pes si její pach do svého „katalogu“ zařadí během dvou dnů.

K vyčenichání viru stačí psovi pár okamžiků

Do haly už vchází muž kompletně oděný v bílém ochranném obleku s respirátorem – vzhled, jaký známe spíš z fotek ze současných nemocnic. Je jím hlavní kynolog celní správy Jan Pleskač a těsně po jeho boku si vykračuje jeho dvouletá fenka belgického ovčáka Irmina. Zatímco ostatní psi už za sebou měli kompletní výcvik na vyhledávání třeba drog, tabáku, zbraní či vzácných zvířat, Irmina se před covidovou „stáží“ teprve učila vyhledávat bankovky.



Fena se drží těsně přitisknutá k nohám svého psovoda a čeká na signál. Před ní je v řadě vyskládaných šest kelímků v malých držácích. V každém z nich je biologický vzorek: většinou použitý respirátor nebo obyčejný kus látky otřený o lidskou kůži.

To, co bude Irmina za okamžik hledat, je vzorek, který celníkům poskytla pražská nemocnice v Motole. Je od člověka nakaženého covidem. Pár vteřin na to se fena belgického ovčáka pouští do práce. Bleskově vyrazí k prvnímu kelímku, vrazí do něj čenich a během dvou vteřin už pokračuje k druhému. Na třetím se zastaví a ztuhne. Psovodi tomu říkají značení. Pleskač dá svému psovi pokyn a Irmina už si jde pro pamlsek. Pozitivní vzorek nalezla bezchybně, jen během několika okamžiků.

„Přesně takto to bude vypadat i na letišti,“ vysvětluje za několik minut Pleskač. Podle něj měli lidé obavu, aby psi covid nepřenášeli mezi těmi, které mají kontrolovat. Místo toho člověk prostě celníkům na chvíli půjčí svůj respirátor a pes ho očichá ve vedlejší místnosti. Trénink na to má zdatný: během výcviku prý očichá mezi čtyřmi až šesti tisíci vzorky.

Lepší než chromatograf

A úspěšnost? Podle Müllera i dalšího z psovodů Martina Kobrče jsou psí čenichy přesné zhruba na 75 procent, stoprocentně se prý vycvičit nedají. I tak to ale Kobrčovi, který u celní správy dělá psovoda už šestým rokem, otevřelo oči. „Jsou schopni najít pozitivní vzorek během pár vteřin. PCR test by trval přes hodinu,“ diví se.



Trochu paradoxní je, že ani samotní psovodi nevědí, co vlastně pes v covidovém vzorku cítí. Rozdíly mezi nakaženým a zdravým vzorkem totiž nezachytí ani velmi citlivý plynový chromatograf. Kobrčovi je ale jedno, jak to psi zvládají – hlavní je, když jejich práce nese výsledky.

I když podle kynologů přenos viru na psa nehrozí, nevyhnou se chlupatí pracanti nepříjemné zkušenosti s výtěrem čumáku kvůli PCR testu. „Některé psy hodně znervózní, když je držíte a začnete jim tu tyčinku cpát k čenichu. Začnou mírně panikařit. Ale jiní jsou v pohodě, třeba jako můj Gismo,“ říká psovod Kobrč o svém tříletém belgickém ovčákovi.

Belgičtí a němečtí ovčáci jsou u celní správy nejčastější, ale doplňují je i plemena, která byste možná nečekali. Vedle Irminy a Gisma doplňují šestici psů ještě Apy, Kessy, Kuky a Blacky. Třeba osmiletý Kuky je maličký kříženec, podle Kobrče jednoduše „vořech“. Psovod zároveň dodává, že na plemenu vlastně nezáleží, hlavním faktorem je ochota psa pracovat za odměnu.

Jak vycvičit amatéra

Kobrč míní, že právě odměna je pro psa klíčový parametr celé „čmuchací fušky“. Zvířata totiž nejsou jako roboti, i ona potřebují motivovat. Během výcviku je vidět, že bonusy za správně odvedenou práci se mezi psy liší. U všech figurují na „výplatnici“ pamlsky a hračky. Jenže každý je vnímá jako jinak cenné.



Kobrčův Gismo například jako tu nejvyšší odměnu vyžaduje nejen hračku, ale aby se s ním o ni jeho pán také přetahoval. Jiní, majetnicky nastavení psi si hračku prostě jen hrdě nosí po okolí. Pro gurmány je tou nejvyšší metou naopak nějaký pamlsek. Tuto hierarchii odměn musí psovod u svého chlupatého parťáka hned při výcviku přesně vypozorovat.

Celní psi jsou vůbec vzácná kategorie pracovníků. Podle Müllera je jejich cena nevyčíslitelná, ale i přes to přihazuje nějaká čísla. Běžný tříměsíční výcvik vyjde stát asi na 180 tisíc korun, psa si pak bere psovod k sobě domů, kde na péči o něj dostává další příspěvky. Od osmi let věku už lze psy ze služby vyřadit, většinou je za symbolickou částku odkupuje jejich poslední psovod.

Když ale službu opouští psovod, je to složitější. „Nedávno nám odcházející kolega za svého tříletého psa nabízel 200 tisíc korun. Ale prostě jsme to nemohli přijmout, ten pes bude pracovat ještě minimálně dalších pět let,“ vysvětluje Müller.

Celníky čeká brzy i jedna premiéra. Od května začnou cvičit tréninkem dosud nepolíbeného psa rovnou na hledání covidu. To bude nakonec ultimátním testem jejich metodiky. Pokud se to zvládne naučit i pes „amatér“ bez dřívější průpravy, jejich metoda funguje.