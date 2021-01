Covidpass bude možná v létě. Lidé, kteří už podstoupili očkovaní, zatím nemají výhody pro snadnější cestování

Praha Za půl roku startuje prázdninová sezona. Češi se evidentně těší, zájezdy na léto začali skupovat ve velkém s předstihem, už na konci minulého roku. V zuřící koronavirové pandemii tak projevili značný optimismus. Přestože už Evropa včetně Česka začaly proti nemoci covid-19 očkovat, nikdo dosud přesně neví, jak to bude při cestách do zahraničí fungovat.

Obyvatelé některých zemí, kupříkladu v USA či Izraeli, už absolvovali i dvě kýžené dávky vakcíny. Mohou tedy přicestovat i do Česka? A co ti, kteří zanedlouho obdrží druhou dávku vakcíny tady? Bude jim něco bránit, aby jeli do ciziny?