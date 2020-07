CovidPass má usnadnit cestování. Česko jedná o možnosti prokázat neinfekčnost pomocí speciální aplikace

Praha Pokud se v těchto dnech chystáte na dovolenou třeba do Řecka, je možné, že si právě vy vytáhnete černého Petra a namátkové otestování na koronavirus, které země při vstupu vyžaduje, padne na vás. Vyhnout se několikahodinové izolaci a testování by se čeští turisté mohli díky aplikaci CovidPass s QR kódem dokazujícím, že jejich test na koronavirus je negativní.

Právě tento systém má cestování v rámci Evropy v mnohém usnadnit. Podle ministerstva zahraničí totiž lze předpokládat, že s rostoucím výskytem nákazy budou i nadále některé země potvrzení o neinfekčnosti na onemocnění covid-19 vyžadovat.



„Budeme s členskými státy jednat o tom, aby tato aplikace byla obecně uznávána, budou to řešit naše ambasády,“ řekl včera ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Jednání by měla proběhnout v nejbližších týdnech. „Některé země neuznávají všechny typy testů a dochází i ke komplikacím v tom, že si testy v papírové podobě nemohou ověřit. Proto bychom rádi, aby byl CovidPass plně verifikovatelný. Pak odpadá i riziko, že někde papírový důkaz o negativním testu ztratíte, a jsou z toho akorát problémy,“ dodal k cestovatelskému komfortu.

Vstup na území států, kde vyšetření pomocí PCR testu vyžadují, by tak s CovidPassem mohl být snazší i ověřitelnější.

QR kód pro CovidPass.

Systém CovidPass spustila stejnojmenná společnost na konci června. „Sám jsem strávil v domácí karanténě s koronavirem 52 dnů a měl jsem dost času se seznámit s tím, jak tu vše fungovalo,“ řekl novinářům autor aplikace Marek Pavlas. Správná cesta pro dobu koronavirovou je podle něj spíše ve využití moderních technologií než v nošení roušek a mytí rukou, což považuje za „prostředky ze středověku“.



CovidPass zatím funguje jako bezplatná webová stránka upravená hlavně pro mobilní telefony. Po zaregistrování si člověk vyhledá nejbližší odběrové místo, podobně jako když hledá hotel. „Najdete si místo, které vám vyhovuje lokalitou, cenou i rychlostí zpracování testu. Pak se uživatel pomocí aplikace u laboratoře předobjedná,“ popsal Pavlas. V současnosti CovidPass spolupracuje se dvěma laboratořemi s 10 sběrnými místy, pokud zájem o aplikaci naroste, přibudou další. Akreditovaná laboratoř pak vloží zabezpečeným kanálem výsledek testu do sdílené databáze.

„Klíčový je systém, který vygeneruje QR kód s výsledkem vašeho testu, jímž se v cizině prokážete, a je jen na vás, komu jej ukážete,“ dodal Pavlas s tím, že pohyb uživatele ani jeho kontaktů není nijak sledován. CovidPass vidí jako efektivní řešení v době, kdy ve společnosti roste averze vůči plošným opatřením.

„Věřím, že se ministru Petříčkovi podaří domluvit se státy, které budou vyžadovat negativní test na koronavirus, že tento způsob prokazování budou uznávat,“ podotkl Pavlas.

Semafor zemí podle závažnosti koronavirové situace.

CovidPass nyní běží samostatně a stát není do systému zatím nijak zapojen, to se má ale v příštích měsících změnit a společnost podle Pavlase hledá cestu, jak CovidPass napojit i do státního registru. Samotnou aplikaci zatím využívá několik stovek Čechů.



Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ale vidí zásadní výhodu i ve využití na hromadných akcích, pokud na nich bude docházet k omezení počtu účastníků. „QR kód s negativním testem by mohl zajistit vstup,“ řekl včera Prymula.

Nemuselo by tak docházet k rušení festivalů či omezování počtu účastníků. Ve světě se podle něj řeší tři způsoby, jak elektronicky prokázat, že člověk nikoho nemůže nakazit. Imunitní pas o prodělání nemoci ani potvrzení o protilátkách ale Prymula kvůli nejasné neinfekční době nevidí jako řešení. Naopak mapování pomocí PCR testu vítá.

Nejnovější informace v kapse

Díky aplikaci se navíc cestující do zahraničí dostane k aktuálním informacím o bezpečnostních opatřeních nejen v nejnavštěvovanějších zemích. „To bude možné právě díky spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra. Kdyby se celý systém uplatnil v masovějším měřítku, výrazně by usnadnil cestování,“ myslí si autor Marek Pavlas.

Aktuálně se podle ministra Petříčka žádný další stát Evropské unie nechystá Česko zařadit na seznam méně bezpečných zemí.

„Naopak Lotyšsko a Estonsko nás znovu zařadily mezi státy bezpečné. I Slovinsko minulý týden zrušilo výjimku pro občany Moravskoslezského kraje,“ dodal Petříček s tím, že nejbližší jednání v Bruselu mají směřovat ke sjednocení bezpečnostních pravidel členských států.