V zemi zahájil dvoudenní návštěvu, přijme ho i prezidentka Gordana Siljanovská-Davkovová a premiér Christijan Mickoski.
Přístupová jednání Severní Makedonie s EU začala v roce 2022. Země při snaze o vstup do unie čelí blokádě ze strany Bulharska, které po ní vyžaduje ústavní změny. Spor se týká začlenění zmínky o bulharské menšině do severomakedonské ústavy. Kabinet národně-konzervativního premiéra Mickoského, odmítá provést změny, s nimiž v rámci kompromisu mezi Skopjí, Sofií a EU vyslovila souhlas předchozí vládní garnitura.
Macinka záležitost nepovažuje za bilaterální, ale za věc všech zemí EU. „Vím, že na straně Evropské unie je velký zájem o rozšíření, a proto také v zájmu Evropské unie musí být, aby tyto poslední překážky mohly být odstraněny,“ uvedl. Unie by podle něj měla umět ocenit míru připravenosti na vstup.
ČR chce podle Macinky přispět k dosažení konsenzu. „Máme dobré vztahy jak se Severní Makedonií, tak máme také dobré, bezproblémové vztahy i s Bulharskem,“ podotkl.
Doplnil, že o tématu by mohl jednat český premiér Andrej Babiš, který má podle něj za několik týdnů navštívit Sofii. „My bychom rádi přispěli k tomu, aby tyto spory byly utlumeny a aby se došlo k nějakému oboustranně přijatelnému řešení,“ dodal šéf české diplomacie.
Evropská integrace podle Mucunského zůstává strategickým cílem Severní Makedonie a země je připravena provést reformy a splnit evropské standardy. Očekává však, že tento proces bude důvěryhodný, předvídatelný a férový. Připomněl také, že integrace západního Balkánu do EU je i otázkou evropské bezpečnosti, informovala agentura MIA.
Český ministr už před odletem na dvoudenní návštěvu uvedl, že ČR může Severní Makedonii nabídnout zkušenosti z přístupu do EU a být nápomocná, aby země neopakovala stejné chyby. Rozšíření EU o země západního Balkánu považuje za důležité.
„Je to určitě také v našem zájmu. Přinese to do Evropské unie jistou názorovou pestrost a také nové země s trošku odlišnými zkušenostmi, které jsou spíše podobnější nám než třeba těm zemím na západě,“ uvedl.
Za další přínosy označil zvětšování jednotného trhu, vyrovnávání úrovně jednotlivých zemí, bezpečnost či společný boj proti migraci.
V programu Macinkovy návštěvy Severní Makedonie jsou i dva odborné semináře zaměřené na spolupráci v oblasti cestovního ruchu a v oblastech digitalizace a kybernetické bezpečnosti.
Na cestě ministra doprovázejí například zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Digitální a informační agentury (DIA). Dnes se Macinka z Ochridu přesune do Skopje, kde se ve čtvrtek mimo jiné zúčastní zahájení porady severomakedonských diplomatů.