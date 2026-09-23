Úpravu režimu, o které informoval web Parlamentní listy, na dotaz ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru po výtkách opozice sliboval zavedení přísnějšího režimu, kdy u ruských diplomatů přijíždějících do ČR z jiných zemí stát vyžaduje předchozí schválení.
Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) začátkem září uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s tajnými službami připravuje návrh, jak upravit systém notifikací tak, aby to lépe odpovídalo jejich potřebám. Jde o reciproční krok. „Musí-li od června každý český diplomat v Rusku hlásit svůj pohyb, je přirozené, že totéž začne platit i pro ruské diplomaty u nás,“ řekl serveru Macinka.
EU od 25. ledna zavedla pro personál ruských diplomatických misí v zemích v schengenském prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát jejich akreditace. Státy mohou zvolit i přísnější postup prostřednictvím takzvané autorizace, která vyžaduje souhlas ministerstva před příjezdem diplomata do země. Macinka v lednu čelil kritice za to, že zavedl benevolentnější pravidla, tedy oznamování, nikoli schvalování. K přísnějšímu postupu opakovaně vyzývá opozice.
Systém povinných oznámení o pohybu ruských diplomatů zajišťuje členským zemím Evropské unie informace o pohybu těchto osob po schengenském prostoru. Umožňuje také státům zpřísnit režim a udělovat povolení či zamítat jednotlivé cesty. Kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje, že ruské tajné služby využívají pro přítomnost svých příslušníků v cílových zemích diplomatické krytí.
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18. září 2026