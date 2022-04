Černochová odletěla do USA. V plánu jsou jednání o modernizaci české armády

Ministryně obrany Jana Černochová ve středu vpodvečer odletěla na pracovní cestu do USA. Setkat by se měla i se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Pracovní cesta potrvá do 26. dubna. V plánu je mimo jiné převezení ostatků brigádního generála Františka Moravce zpět do Čech.