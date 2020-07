Česko zařadí Tunisko mezi bezpečné země, turisté z obou států nebudou potřebovat negativní test

Praha Česko v pondělí zařadí Tunisko na seznam bezpečných zemí. Turisté z obou států tak už nebudou při cestě ani při návratu potřebovat negativní test na covid-19, uvedl ve čtvrtek na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Negativní testy budou muset předkládat pouze Tunisané, kteří do Česka přijedou za prací.

Česko přeřazením Tuniska mezi bezpečné země reaguje na středeční rozhodnutí severoafrické země, která učinila stejný krok vůči Česku. Tunisko bylo od počátku července i na společném evropském seznamu bezpečných zemí, Praha ale chtěla cestování otevírat pouze pro země, které jsou pro Čechy turisticky významné a které budou bez omezení umožňovat vstup českým občanům.



Tomáš Petříček @TPetricek Od pondělí se Čechům definitivně zjednoduší cestování do Tuniska I my zařadíme mezi bezpečné země . Negativní testy tak budou při cestě do potřebovat už jen Tunisané, kteří k nám pojedou za prací. Turisté mohou cestovat bez omezení jak na dovolenou, tak i zpět https://t.co/mx1p6CQ2DV

Na české mapě jsou od počátku tohoto týdne všechny státy Evropské unie mezi bezpečnými zeměmi a cesty evropských turistů ani návraty Čechů z dovolených nekomplikují žádné restrikce. Z mimoevropských zemí dosud mohli do ČR bez nutnosti testu a karantény občané Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Thajska.

Omezení ale platí pro cizince, kteří přijíždějí do Česka pracovat. Zahraniční pracovníci ze Švédska, Lucemburska, Rumunska, Bulharska a Portugalska musejí předkládat negativní test na koronavirus. Totéž bude platit i pro tuniské pracovníky.

Tunisko je ideální pro levné all-inclusive zájezdy

Zájezdy do Tuniska mohou podle cestovních kanceláří částečně nahradit zatím nedostupný Egypt a Turecko. Dovolená v Tunisku je vyhledávána především Čechy, kteří chtějí dovolenou strávit v resortu, užít si hotelových služeb a nabídky all inclusive. ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež a zástupci CK. Exim Tours i Fischer zařadí pobyty do nabídky v krátké době, klienti budou moci do Tuniska odlétat od poloviny srpna, uvedli mluvčí CK.



„Jsme velmi rádi, že přibyla další země, kam mohou Češi cestovat relativně bez omezení,“ řekl Papež. Dovolenou v Tunisku si podle něj pořídí především lidé, kteří mají zájem o lacinější zájezd v resortu s all inclusive. K Tunisku podle něj patří také ostrov Djerba, který je pro pobyt vhodný až do poloviny října, řekl.

Co se týká letů do Tuniska, Papež předpokládá, že velcí operátoři mají vše připraveno. Očekává, že podpora v tomto ohledu bude i z turecké strany.

Tunisko patří spolu s Egyptem a Tureckem podle mluvčího a obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky k nejvyhledávanějším exotickým destinacím mezi Čechy. Zařazení země mezi bezpečné destinace vítá také z důvodu, že je v ní daleko delší sezona než v Řecku a Bulharsku, kam Češi s cestovními kancelářemi cestují v současné době nejvíce. Tunisko také podle Kostky nabízí velmi dobré služby za výhodnou cenu.

„Do Tuniska cestuje téměř deset procent našich klientů. Většina si vybírá pobyt na osm dní do pětihvězdičkového hotelu s all inclusive,“ uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

CK Fischer podle svého mluvčího Jana Bezděka v posledních týdnech zaznamenala od klientů mnoho dotazů na situaci v Tunisku. „S našimi tuniskými partnery jsme celé léto v úzkém kontaktu a ve chvíli, kdy se na českém semaforu dostane Tunisko na seznam povolených zemí, jsme připraveni ho flexibilně během několika dnů zařadit do nabídky. První klienti by pravděpodobně mohli odletět přibližně v polovině srpna,“ řekl.