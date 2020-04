Chytrou karanténu už testují další tři kraje. Nově i Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský

Praha Chytrou karanténu, která má postupně nahradit plošná omezení kvůli koronaviru, už začaly testovat kromě Jihomoravského kraje i Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský. Českému rozhlasu - Radiožurnálu to ve středu řekl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

V Jihomoravském kraji byl projekt takzvané chytré karantény spuštěn už na konci března a v ostatních třech krajích tento týden. V celém Česku má naplno fungovat od 1. května, řekl ve středu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Chytrá karanténa má za pomoci moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů, umožnit urychlené zjišťování potenciálně nakažených koronavirem. Systém podle odborníků nahradí postupně rušená plošná restriktivní opatření. Podle Dzurilly by se v další vlně chytré karantény už mohla k vyhledávání možných nakažených využívat i data z platebních karet, pokud to schválí Úřad pro ochranu osobních údajů. O zapojení karet do projektu nyní rozhoduje, uvedl Radiožurnál.



Testování chytré karantény by se mohlo podle vládního zmocněnce rozšířit asi příští týden o další regiony. Do projektu se už možná zapojí i Praha. „Není to ale tak, že bychom s kraji, které nejsou zapojené, nekomunikovali. Všechny jsou zapojené už teď. Probíhají koordinace, vysvětlujeme jak používat chytrou karanténu, hygienické stanice reportují o tom, co by jim ještě chybělo, aby u nich mohla chytrá karanténa fungovat. Sdílení zkušeností probíhá pravidelně,“ řekl rozhlasu Dzurilla.

Součástí projektu chytré karantény je takzvaná vzpomínková mapa. Odborníci mohou vytvořit po souhlasu nakaženého z dat z jeho mobilního telefonu či platební karty za posledních několik dní trasu pohybu daného člověka s koronavirem. Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl a s kým se mohl potkat, a koho je tedy třeba kontaktovat, případně otestovat a umístit do karantény.