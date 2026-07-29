Rozhlas loni hospodařil s aktualizovaným rozpočtem výnosů 2,568 miliardy korun, což bylo proti původnímu plánu navýšení o 210 milionů korun. Důvodem bylo zvýšení poplatku o deset korun na 55 korun měsíčně a rozšíření okruhu poplatníků. Těch přibylo do konce roku zhruba 225 000. Celkově výnosy z výběru poplatku vzrostly proti rozpočtu o 11 milionů korun. Nižší naopak byly výnosy z reklamy a sponzoringu.
Náklady v rozpočtované výši 2,523 miliardy korun se podařilo snížit zejména kvůli nerealizované zakázce na obnovu počítačové infrastruktury za 24 milionů korun. Rozhlas loni investoval 141 milionů korun, což bylo proti plánu o 19 milionů méně. Investice směřovaly do nákupu rozhlasové techniky, informačních technologií nebo do správy budov.
Český rozhlas loni zaměstnával v průměru 1354 lidí. Průměrná mzda loni vzrostla o 2411 korun na 49 076 korun měsíčně.
Vláda přišla letos návrhem na změnu financování Českého rozhlasu a České televize z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu. Podle návrhu by měl rozhlas dostat z rozpočtu o 15 procent méně než letos z poplatků. Znamenalo by to nutnost šetřit a mimo jiné propustit zhruba 150 až 200 lidí.
Rada ve středu také schválila bonus generálního ředitele za první pololetí v maximální výši, tedy trojnásobku jeho základní měsíční mzdy. Bonus je vázaný na dodržování zákona a statusu Českého rozhlasu a Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v rozhlasovém vysílání, dodržování usnesení Rady Českého rozhlasu, kvalitu předkládaných materiálů, udržení podílu Českého rozhlasu na trhu a plnění rámcového plánu činnosti na rok 2026. Za loňské druhé pololetí dosáhla odměna šéfa Českého ředitele Reného Zavorala 576 000 korun.
Pokračování ředitelů regionálních studií
Zavoral taktéž prodloužil mandáty všem stávajícím ředitelům regionálních studií. Ve vedení 12 ze 14 regionálních studií tak budou pokračovat dosavadní ředitelé i po 30. září, kdy jim skončí dosavadní mandát.
Český rozhlas České Budějovice a Český rozhlas Vysočina nadále povede Zdeněk Duspiva, studia Hradec Králové a Pardubice bude mít dál na starosti Jiří Kánský, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Olomouc, Český rozhlas Ostrava a Český rozhlas Zlín povede opět Josef Podstata, Český rozhlas Liberec a Český rozhlas Sever Milan Knotek, pro střední Čechy a Prahu zůstává ředitelem Petr Sznapka.
Samostatně bude rozhodnuto o novém řediteli studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od 1. července působí jako stálý zahraniční zpravodaj rozhlasu v Asii se sídlem v jihokorejském Soulu. O jeho nástupci zatím nebylo rozhodnuto. Vedením obou studií je dočasně pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
„Regionální studia jsou důležitou součástí veřejné služby Českého rozhlasu. Jejich ředitelé dlouhodobě prokazují, že dokážou odpovědně vést své týmy, rozvíjet vysílání a přinášet posluchačům kvalitní obsah, který vychází z důkladné znalosti jednotlivých regionů. Prodloužení jejich mandátů je oceněním dosavadní práce a zároveň přináší stabilitu potřebnou pro další rozvoj regionálního vysílání,“ uvedl Zavoral.
Český rozhlas provozuje 14 regionálních studií, která zajišťují aktuální zpravodajství, publicistiku, servisní informace, kulturní obsah a zábavu zaměřenou na dění v jednotlivých krajích. V letošním roce regionální vysílání Českého rozhlasu dále posílilo o nový denní zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. V novém projektu Regionální stopař mapují redaktoři zajímavé události a akce daného regionu a živě z nich vstupují do vysílání. Další novinkou je pořad Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem, který v rozhovorech představuje významné osobnosti veřejného, kulturního, sportovního, vědeckého a společenského života.
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15. června 2026