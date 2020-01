ČSSD čekají další žaloby, soudit se chtějí vyloučení členové z Ostravy

Ostrava ČSSD pravděpodobně čekají další žaloby, soudit se chtějí někteří vyloučení členové z Ostravy. Tvrdí, že jejich vyloučení a zrušení buněk bylo nezákonné. Vyloučení sociální demokraté žádali předsednictvo o sjednání nápravy. To ale o tom vůbec na svém pátečním zasedání nejednalo. První žaloba by měla být soudu podána do konce ledna.

Fenomén klimatických změn musíme uchopit sociálnědemokraticky, říká šéf ČSSD Jan Hamáček V neděli řekl advokát Pavel Němec, který zastupuje vyloučené bývalé sociální demokraty Richarda Bednaříka a Radka Filipczyka. Případná žaloba podle Němce ohrozí i krajskou kandidátku. „Nápravou, o kterou žádáme, je pouze obnovení členství těchto bývalých členů v ČSSD. K tomu lze dospět jen tak, že se zruší rozhodnutí nástupnických místních buněk ČSSD o tom, že členové Bednařík a Filipczyk nebyli přeregistrováni, ale současně je nutno zrušit také rozhodnutí předsednictva ČSSD, kterým bylo v září 2019 rozhodnuto o zrušení původních místních organizací strany v okrese Ostrava,“ uvedl Němec. Předsednictvo strany podle něj o žádosti v pátek nejednalo. „Bude nutno žalobu podat. Centrální orgány údajně přeposlaly předložené výzvy do Ostravy. Ta ale o tom nemá mandát rozhodnout. Napadáme rozhodnutí předsednictva, ne krajské organizace,“ uvedl. Společně s napadením rozhodnutí o vyloučení jeho dvou klientů bude podle Němce napadeno i zrušení ostravských organizací. První žalobu chce podat koncem ledna, druhou v polovině února. Dodal, že případná žaloba a její úspěch může mít vliv na už sestavenou kandidátku do podzimních krajských voleb. Koaliční strany se shodly na dřívější penzi pro náročné profese, uvedl Hamáček Předseda ČSSD Jan Hamáček k chystaným žalobám na dotaz ČTK pouze uvedl, že záležitost řeší právníci strany. „V případě úspěchu členů lze očekávat, že dojde k obnovení i původně zrušených místních organizací, což bude znamenat návrat všech členů těchto buněk, i těch, kteří o přeregistraci původně sami nepožádali. Také to bude znamenat, že kroky v okresní organizaci, které se v mezidobí staly bez těchto členům, mohou být prohlášeny za neplatné, včetně rizika, že ČSSD nebude mít platně schválenou kandidátku pro podzimní krajské volby v Moravskoslezském kraji,“ dodal Novák. Sociální demokraté se v Ostravě potýkají s problémy dlouhodobě. Předsednictvo ČSSD v září rozhodlo o zrušení 17 z 26 ostravských organizací. Někdejší ostravská předsedkyně Jana Vajdíková tvrdí, že členům zrušených místních organizací se brání v přechodu do jiných organizací ČSSD. Krajský předseda ČSSD Tomáš Hanzel kritiku odmítl. Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD. Zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Předsednictvo pak rozhodlo, že většina ostravských místních organizací přijde o licenci. Vajdíková tehdy uvedla, že se rozhodnutí dotkne 293 členů, z nichž většina podle ní do jiných organizací nechtěla. Situaci označila za likvidaci ČSSD v Ostravě.