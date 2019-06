ČSSD chce dohodovací řízení kvůli hlasování poslanců. Strany si mají vyjasnit koaliční smlouvu

PRAHA ČSSD chce zahájit dohodovací řízení s vládním partnerem ANO. Důvodem je zejména to, aby si strany vyjasnily ustanovení koaliční smlouvy týkající se společného postupu poslaneckých klubů u voleb do parlamentních i mimoparlamentních institucí. Uvedl to předseda ČSSD Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně řekl, že sociální demokraté požadavek na zahájení dohodovacího jednání oznámili na minulém zasedání koaliční rady. Další jednání se uskuteční dnes večer.

Podle prvního místopředsedy ČSSD Romana Onderky bylo hlavním důvodem k požadavku zahájit dohodovací řízení hlasování ANO s SPD a výklad některých bodů koaliční smlouvy. Napsal to ČTK v SMS zprávě.



Z Hamáčkova vyjádření vyplývá, že řízení ČSSD vyžaduje i kvůli volbě do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení kandidáta SPD Michala Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil v pondělí. Babiš reagoval tak, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby. Dnes šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl novinářům, že Babiš apeloval na poslance hnutí, aby Semína nevolili.

Zároveň ale Babiš dnes uvedl, že „pokud pan předseda Hamáček to považuje za hlavní problém naší koalice, tak je zajímavé, že když sedíme, a dnes večer budeme znovu sedět, tak nikdy o tom nemluvil“. Podle Babiše nebude na dnešním večerním jednání koalice o Semínovi vůbec řeč. „Řekneme si, jaké máme vzájemné názory na tu spolupráci,“ řekl Babiš. „My se budeme bavit o tom, jak plníme 655 úkolů z programového prohlášení vlády. Hlavně se budeme bavit o rozpočtu, o tom se bavíme stále, to je hlavní. My jsme tady na to, abychom plnili náš program,“ doplnil.

Podle článku 16 koaliční smlouvy v případě, že vznikne mezi vládními stranami spor týkající se plnění smlouvy nebo zásadní záležitosti spolupráce, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohodovacího jednání, jehož smyslem je vyřešit spor v dobré víře. Po výzvě strany k zahájení jednání má předseda vlády nejprve svolat koaliční radu. V případě, že se spor dále nevyřeší, má premiér svolat jednání předsedů stran, vyplývá z koaliční smlouvy.