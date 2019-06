Politolog: ČSSD slýchá, že je Babišův hadr. Pokud ustoupí i Zemanovi, bude naprosto směšná

PRAHA Vláda v noci ze středy na čtvrtek přežila hlasování o nedůvěře, sociální demokracii je v ní ale přesto stále horko. Do sporu se dostala s prezidentem Milošem Zemanem, opět kvůli jmenování ministra. Půtka by mohla ohrozit celou vládu. „V minulosti jsme několikrát viděli, jak předseda Jan Hamáček ustoupil. Jeho postoj bude klíčovým,“ komentuje situace levicový politolog Lukáš Jelínek.

Lidovky.cz: Jak čtete Zemanovo trvání na neodvolání ministra Staňka z hlediska ČSSD?

Pan prezident vyhrocuje ústavní i politickou krizi a pokud si sociální demokracie bude chtít zachovat důstojnost, bude muset trvat na tom, aby premiér Andrej Babiš šel před Ústavním soudem do kompetenčního sporu s Milošem Zemanem. Premiér si bude muset vybrat, zda vyhoví legitimnímu požadavku svého koaličního partnera, nebo jestli upřednostní dobré vztahy s Hradem. Otázkou zůstává, jak tvrdý postoj ČSSD zaujme. Od řady jejích politiků slyšíme, že by na řešení skrze kompetenční spor trvat měla, v minulosti jsme ale několikrát viděli, jak předseda Jan Hamáček ustoupil. Jeho postoj bude klíčový.

Lukáš Jelínek Politolog Lukáš Jelínek vystudoval politologii na brněnské Masarykově univerzitě. V letech 2003 až 2004 byl poradcem premiéra Vladimíra Špidly, od roku 2004 do roku 2006 pak vykonával stejnou službu pro tehdejšího šéfa Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. K sociální demokracii má stále blízko, působí totiž v Masarykově demokratické akademii, think-thanku spolupracujícím s ČSSD. Politické dění pravidelně komentuje v deníku Právo.

Lidovky.cz: Ve sporu se Zemanem ale ČSSD silnou pozici nemá. Prezident nemá co ztratit – buď sociální demokracii dostane z vlády, nebo ji poníží tím, že Staněk ve funkci zůstane. Existuje vůbec nějaký jiný scénář?

Nemyslím, že by zájmem prezidenta Zemana bylo ČSSD z vlády odstranit, o její ponížení se potom v minulosti postaral už několikrát. Sociální demokracie poslouchá už dlouhé měsíce, že je jen hadrem, kterým se premiér či prezident může kdykoliv otřít. Pokud by se jí nepodařilo vyřešit ani druhé střídání na ministerstvu (první byl problém se jmenováním Miroslava Pocheho do ministerstvo zahraničí v loňském roce – pozn. red.), tak by to jakoukoliv autoritu ČSSD před voliči nenávratně poškodilo. Potřebuje je totiž přesvědčit, že je stranou výraznou a zásadovou, která se zvládne postarat o voliče i sama o sebe. Jestli si ale nedupne, ani v této věci, její šance oslovit voliče bude minimální.

Lidovky.cz: Hovoříte o častém ponižování ČSSD. Proč tedy nevidíme uvnitř strany větší opozici vůči předsedovi Hamáčkovi?

Opozice je poměrně výrazná, i od Hamáčkových místopředsedů jsme slyšeli, že vládnutí s hnutím ANO není pro sociální demokracii přínosné, a že by Andrej Babiš neměl být premiérem. Jenže všichni se zároveň odvolávají na vnitrostranické referendum, které o působení ČSSD ve vládě rozhodlo. Z regionů mám ale signály o rostoucí netrpělivosti, která svědčí o tom, že kdyby prezident bránil výměně na ministerstvu kultury, tak by mohla nespokojenost v regionech vyústit v rozhodnutí vedení strany opustit současnou vládu. Úkolem sociální demokracie je vysvětlit Miloši Zemanovi, že nebude-li se držet v rámci ústavních mantinelů, tato vláda skončí. Což může být jedno prezidentovi, ale Andreji Babišovi se ČSSD velmi hodí. Dodává vládě program a směřování. Navíc doma a v zahraničí pomáhá krýt jeho kauzy, ve spojení s Okamurovou SPD by to bylo výrazně horší.



Lidovky.cz: Myslíte, že kvůli hadru, jak jste ČSSD nazval, se Andreji Babišovi vyplatí jít do sporu s prezidentem?

Myslím, že Andrej Babiš nemá v tomto sporu co ztratit, naopak může posílit svou autoritu. Musel by ale pochopit, že kompetenční spor není nic jako ústavní žaloba a potřebujeme ho v Česku už dlouho. Také prezidenti Havel a Klaus se chovali ve funkci prezidenta poměrně vzpupně. Není to osobní spor Babiš – Zeman.

Lidovky.cz: Jaká je teď v ČSSD atmosféra? Slyší pořád členové na argument, že mimo vládu by byla sociální demokracie úplně irelevantní?

Tento argument často využíval právě Jan Hamáček. Příliš ho ale nechápu, stejně tak můžete říct, že důrazná programová kritika zleva by ČSSD přivedla zpět voliče, kteří odešli do ANO. Padlo ale rozhodnutí v té vládě být, nicméně od jejího vytvoření mi chování sociální demokracie připomíná masochistickou seanci, při které jsou sociální demokraté ochotní přijmout ránu od kohokoliv. Rozumím ale, že nyní se z vlády s ANO odchází špatně, zvlášť když od nich potřebujete zpět voliče. Ty nezískáte tím, že vládu položíte kvůli dávno známým kauzám. Místo toho musí do programového sporu o sociální politice, daních nebo rozpočtu. Ukončení vlády z jiného důvodu se ale ČSSD nehodí.

Lidovky.cz: Z vašich slov mi vyplývá, že pozice sociálních demokratů je velmi slabá. Má vůbec nějaké trumfy?

Už jsem to naznačil, mohou premiérovi říct, že pokud jim v otázce Staňka nevyhoví, může si jít zkusit vládu skládat s Okamurou. Na to by Andrej Babiš slyšet mohl. Je ale fakt, že o mnoho víc toho ČSSD v rukou nemá, ve sněmovně je nepočetná a navíc jí vyhovuje, že může spravovat alespoň nějaké úřady a tím se před voliči předvést.



Lidovky.cz: Tlačí sociální demokraty nepřímo demonstrace, jako byla ta na Letné?

Ano, reakce sociální demokracie na ně je podle mě odpovídající. Snaží se demonstrantům vycházet vstříc. Jan Hamáček se sešel i se zástupci Milionů chvilek pro demokracii, nabádal premiéra Babiše, aby tak učinil také. ČSSD ví, že nejhorší, co by se jí mohlo stát je, že bude vnímána jako spolupachatel.

Lidovky.cz: Jan Hamáček prohlásil, že si strana už zvykla, že jim Andrej Babiš obratně „vykrádá“ témata. Prý to nevadí, dokud to pomůže tu seniorům, tu rodičům. S takovou by ho ale do čela strany nezvolili…

Určitě ne, přichází doba, kdy budou sociální demokraté nuceni předvést víc, než jen společný tah za provaz s hnutím ANO. Nabízí se celá řada témat, která by Andrej Babiš zřejmě přijmout nemohl.

Lidovky.cz: Například?

Odpor vůči škrtům v rozpočtu, prosazování sektorové či bankovní daně či debata o samotné struktuře rozpočtu. Také se sociální demokraté mohou profilovat více jako strana zaměstnanců a nízkopříjmových skupin. Vždy když se v minulosti ale objevilo nějaké závažnější téma, ať už progresivní zdanění či zkrácení pracovní doby, začali sociální demokraté náhle pochybovat, zda nejsou příliš radikální.

Lidovky.cz: Je ještě na stole scénář, kdy se ČSSD smíří s tím, že ministr Staněk zůstane ve funkci?

Tím se sociální demokracie stala naprosto směšnou. Jediná další varianta by byla, kdyby se pan Šmarda rozhodl, že v takových podmínkách na ministerskou pozici nechce. Tím by se mohla kultura obsadit osobou, která nebude vadit ČSSD ani prezidentovi. V důsledku by to ale bylo jen další ponížení sociálních demokratů.

Lidovky.cz: Sociální demokracie tedy stojí se zády u zdi.

Spíše si zvykla, že na ní v této vládě nezáleží. Přitom by potřebovala vystupovat mnohem ostřeji, to je to, co v dnešní době voliči chtějí. To zatím rozhodně nepředvádí.