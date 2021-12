Šmarda je novým předsedou ČSSD. Šéf odborů Středula na Hrad, zavelel straně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dosud vládní stranu měli nakonec zájem vést jen tři lidé. Původně jich bylo dokonce sedm kandidátů, ale postupně mizeli jako ve slavné detektivce Agathy Christie Deset malých černoušků.

Šmarda dostal při volbě předsedy 130 hlasů, Maláčová 62 a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík 41 hlasů. Maláčová následně oznámila, že se nebude ucházet o žádné místo ve vedení strany.

Nový předseda ČSSD požádal kolegy, aby zvolili vedení, které potřebuje. Přeje si v něm mimo jiné bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Lidé nás opustili, měli pocit, že jsme je opustili, řekl Šmarda

„Strašlivě jsme prohráli, strašlivě jsme prohráli hned několik voleb za sebou. Lidé nás opustili, protože měli pocit, že jsme opustili my je,“ řekl Šmarda. Dluh sociální demokracie podle něj přesáhl 200 milionů korun a stále narůstá. Jako cíl strany vytýčil uspět při volbě v pěti senátních obvodech.

„Jsem pro to, abychom požádali předsedu ČMKOS Josef Středula, aby kandidoval na prezidenta republiky,“ řekl v projevu před volbou předsedy Šmarda. Mělo by to podle něj pomoci k renesanci levicového hnutí. Je pro spolupráci nekomunistické levice.

„Lidový dům nikdy neprodáme,“ řekl ve svém kandidátském projevu na šéfku strany Maláčová. „Nesmíme dopustit, aby se náš majetek rozfofroval,“ prohlásila. Slíbila, že příštího šéfa strany budou volit všichni členové.

„Nejpozději za čtyři roky se do Poslanecké sněmovny vrátíme,“ prohlásila Maláčová. Řekla, že respektuje bohumínské usnesení zapovídající spolupráci s KSČM na vládní úrovni, ale že případný dohodám na místní úrovni bránit nebude.

Kandidáti na šéfa ČSSD ubývali jako ve slavné detektivce Agathy Christie

Kromě Maláčové a Šmardy se o funkci předsedy ČSSD opětovně uchází bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. „Nebude dobře když vyhraje Jana, nebude dobře, když vyhraje Michal, válka růží neskončí,“ tvrdil v kandidátském projevu Krejčík.

Těsně před samotnou volbou couvl ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl. Ekonom Peter Jaďuď, který se také přihlásil do boje o předsedu, se při projevu kandidatury vzdal a podpořil Krejčíka.

Stejně se zachoval pardubický člen strany Jaromír Landsman. Přednesl kandidátský projev a odstoupil z volby. A nakonec totéž udělala i jihočeská sociální demokratka Jana Turoňová. Ze sedmi kandidátů zůstali jen tři.

Do užšího vedení ČSSD se pokouší vrátit i bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, kterého chce ve svém týmu Šmarda. Oba společně prosazovali, aby šla sociální demokracie do voleb v předvolební koalici se Zelenými, kteří chtěli aby se ČSSD distancovala od možnosti budoucí spolupráce s hnutím ANO. To se ale nestalo, Hamáček na jarním sjezdu sociální demokracie porazil Petříčka a nechal ho vyhodit z vlády.

„Jdu do toho s Michalem. Jsem rád, že mne Michal Šmarda oslovil a budu kandidovat na místopředsedu ČSSD. Bude mi ctí být součástí jeho týmu a budu pokor ně žádat o podporu své socdem přátele,“ napsal na Twitteru Petříček.

Tomáš Petříček @TPetricek JDU DO TOHO S MICHALEM! Jsem rád, že mne @MichalSmarda oslovil a budu kandidovat na místopředsedu @CSSD. Bude mi ctí být součástí jeho týmu a budu pokorně žádat o podporu své socdem přátele. Více podrobností už zítra na sjezdu ČSSD. oblíbit odpovědět

Celý sjezd ČSSD, který se kvůli koronaviru koná online, je nakonec otevřený a po celou dobu vysílaný na Facebooku. Rozhodly o tom více než dvě třetiny delegátů. Neprošel návrh jednání sjezd uzavřít.

Mimořádný volební sjezd je reakcí na volební výsledek ČSSD, která ve volbách do Sněmovny získala jen 4,65 procenta hlasů a vypadla z dolní komory parlamentu. V reakci rezignoval na post předsedy strany ministr vnitra Jan Hamáček .