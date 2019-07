ČSSD rozhodne, zda setrvá ve vládě Andreje Babiše. S dechem SPD v zádech

PRAHA „Pondělí bude moment, kdy se rozhodne a bude jasno,“ pravil v pátek předseda ČSSD Jan Hamáček po schůzce s prezidentem v Lánech. Předsednictvo sociální demokracie rozhoduje o tom, zda zůstane ve vládě Andreje Babiše (ANO). Podmínky má jasné: odchod ministra Antonína Staňka (ČSSD) z vlády, na jehož místo má zamířit místopředseda strany Michal Šmarda.

Jenže situace je složitější a ani po pondělním hlasování širšího vedení ČSSD nemusí být jasno. Ostatně nebude náhoda, že prezident Miloš Zeman přislíbil odvolání ministra Staňka až k 31. červenci.



Před předsednictvem se objevily dva občerstvené argumenty pro setrvání ve vládě. SPD zopakovala svoji touhu sociální demokraty nahradit a podpořit svými poslanci to, čemu říkají „vláda odborníků“. A přišlo i přitakání dalšímu vládnímu angažmá ze středočeské buňky ČSSD. Pro se vyslovil její předseda Robin Povšík, který je Hamáčkovi blízký.



Tři scénáře

Sociální demokraté mají v zásadě tři varianty, jakým způsobem se svým osudem na jednání předsednictva naloží. Tou první, nyní spíše méně pravděpodobnou, je, že rovnou posvětí konec ve vládě a ministři za ČSSD podají demise. Nehledě na to, jak se celá situace vyvine kolem (ne)nástupu Šmardy na ministerstvo kultury.

Druhou, očekávanější možností je, že širší vedení schválí nominaci Šmardy do vlády. Tím zároveň podmíní svou další účast v Babišově kabinetu. „Z mého pohledu je to tak, že ČSSD skončí, nebo si nominuje vlastního kandidáta. Zatím jsem nezaznamenal nikoho, kdo by navrhoval na ministra kultury někoho jiného. Stojím za Michalem Šmardou, byl by dobrým ministrem kultury,“ řekl 1. vicepremiér Hamáček po pátečním jednání v Lánech.

Co však bude následovat po zmíněné druhé variantě, je v tuto chvíli nejasné. Hamáček před víkendem uvedl, že Zeman si počká na výsledek jednání předsednictva. Pokud širší vedení bude nadále trvat na nominaci Šmardy, je vysoce pravděpodobné, že vládní krize a vyjednávání, jak z ní ven, neskončí. Trvat by mohly minimálně další dva týdny, neboť Zeman se uvolil Staňka odvolat až ke konci července. Znamenalo by to mimo jiné, že o dalším vývoji a případné nominaci jiného člověka na ministra kultury by opět musely jednat a scházet se stranické špičky.

Aby se ČSSD případně takovému vývoji vyhnula, může ke druhé zmíněné variantě přidat dodatek, že nejmenuje-li prezident Šmardu do vlády navzdory jejich požadavku, bez dalších jednání stranických orgánů složí ministři za ČSSD demisi. Takovému opatření ze strany ČSSD by se nešlo divit, už totiž podobnou situaci před rokem zažili, když jim Zeman odmítal do funkce ministra zahraničí jmenovat europoslance Miroslava Pocheho.

Palba dovnitř

Pozoruhodnou proměnou prochází ministr vnitra Hamáček. Ještě před několika týdny vystupoval s tváří nejistého stranického předsedy, který se tu podvolí premiérovi, tu prezidentovi. Na začátku července tato maska padla a naopak to byl Hamáček, kdo působil vedle Babiše jako suverén, který nemusí být za každou věc ve vládě a je smířený s odchodem z ní. Hamáčkovi se navíc dařilo konflikt se Staňkem prezentovat jako premiérovu neschopnost prosadit si u hlavy státu svůj požadavek, ba co víc, svou pravomoc danou ústavou.

O víkendu předseda ČSSD v tomto směru trochu překvapil. V rozhovoru pro deník Právo zase hájil účast sociální demokracie ve vládě a pustil se kriticky do vnitrostranických oponentů. „Co jsme ve vládě, existuje skupina uvnitř ČSSD, která se nesmířila s výsledkem referenda. Přirovnal jsem to k situaci, kdy stojíme na žebříku a češeme strom a daří se nám plody sbírat a ta skupina stojí pod stromem, klepe žebříkem a říká spadni. To je pan Chovanec (exministr vnitra), to je pan Andrt (šéf ústecké ČSSD), to je Milan Štěch (místopředseda Senátu). Těžko se úspěchy ve vládě prodávají, když máte za sebou tuhle skupinu, která vám klepe žebříkem, dokud z něj nespadnete,“ řekl Hamáček Právu.

Další signál, že ČSSD by měla současnou krizi nějak vymanévrovat a ve vládě zůstat, vyslal o víkendu šéf Hamáčkovy domovské středočeské buňky Robin Povšík. „Chceme ve vládě zůstat a jako doposud úspěšně prosazovat levicovou politiku,“ uvedl předseda středočeské ČSSD. Povšík je jedním z klíčových spojenců a stratégů Hamáčka. Těžko si představit, že by se teď v pohledu na účast ve vládě rozešli.