Zůstane Hamáček u kormidla? ČSSD si ‚z obýváků‘ zvolí vedení, zákulisní intriky ztíží on-line prostředí

PRAHA Pro sociální demokracii, která byla dříve schopná přelít republiku volební oranžovou tsunami, to může být poslední význačný sjezd. Celkem 279 delegátů ČSSD se potká v pátek a sobotu v online prostředí jedné velké telekonference, aby si zvolili nové vedení. Kandidáti jsou podle všeho prakticky dva: současný šéf strany a ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Straníci, které Lidovky.cz oslovily, zdůrazňují, že i kvůli formě volby je výsledek hůře předvídatelný. „Regiony jsou rozbité, už dávno neplatí, že jeden kraj přijede a vhodí svorně hlasy jednomu kandidátovi.

Je běžné, že je to v regionech plichta mezi tábory Hamáčka a Petříčka,“ řekl jeden z krajských šéfů, nepřál si však být jmenován. S obezřetností ostatně hovořili všichni oslovení, není totiž jasno, zda existuje dohodnutá většina alespoň 140 delegátů, kteří by zvolili nového předsedu.



Přesto se všichni shodli, že pokud by museli odhadnout vítěze, bude jím Jan Hamáček. „Asi vyhraje Hamáček, ale bude to slabý mandát,“ predikoval pro Lidovky.cz jeden z poslanců. I to je mezi straníky opakující se motiv: kdokoliv vyhraje, bude to jen o kousek.



Šéf resortu vnitra disponuje podporou jednoho z mála krajů, který se dá považovat za silově konsolidovaný. Celkem nepřekvapivě jde o jeho domovský Středočeský kraj, kde podle informací webu Lidovky.cz obdržel většinou 82 procent nominaci do čela strany.



Petříček měl ve „své“ Praze cestu trnitější, když dostal podporu jen od 57 procent hlasujících. Není však tajemstvím, že za ním stojí mocná zákulisní postava sociální demokracie Miroslav Poche. Ten pro něj dle webu Lidovky.cz také vyjednal podporu napříč kraji.

Jak ale budou v reálu fungovat dohody, je těžké odhadnout. Zmíněný předseda jednoho z krajů uvedl, že on ani jeho kolegové nevyvíjí typickou aktivitu směrem ke svým členům. Ti by se tak měli připojovat na sjezd bez obvykle připravených „notiček“.

Několik vlivných členů ČSSD se obává, že vzhledem k roztříštěnosti sil může dojít k situaci, kdy ani ve druhém kole, kam postoupí z toho prvního dva kandidáti s největším počtem hlasů, nedostane Petříček ani Hamáček většinu. „To bychom byli vážně za trotly. Ale stát se to může,“ glosoval vysoce postavený člen pražské ČSSD, jenž si přál zůstat v anonymitě. V takovém případě prý platí předem dohodnutý scénář: do druhé volby už Hamáček a zřejmě ani Petříček nepůjdou.

U počítače těžko manévrovat

Kouzlem obvyklých stranických sjezdů bývá schopnost domluvit se na kompromisním kandidátovi na místě. Jak ale všichni oslovení kandidáti přiznali, manévrovací prostor se při komunikaci přes obrazovku výrazně snižuje. Ačkoliv se pro takový případ počítá se jmény jako exhejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický či poslanec a starosta Náchoda Jan Birke, předem připravený krizový scénář prý neexistuje.

Hamáček se v několikastránkovém prospektu, který rozeslal před sjezdem straníkům, chlubí mimo jiné podporou právě Běhounka či Birkeho, ale také ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, místopředsedy ČSSD Romana Onderky či ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Petříček včera oznámil, že spojil své síly s jedním ze dvou dalších kandidátů na předsedu, starostou jihomoravské Líšně Břetislavem Štefanem. Za oba se postavil bývalý kandidát do čela resortu kultury Michal Šmarda či už zmíněný Netolický.

Pro Hamáčka mluví fakt, že je relativně populární a lidé ho znají. Jiným však vadí, že za jeho působení ČSSD ve vládě s hnutím ANO klesla v průzkumech k pěti procentům. Petříček by naopak znamenal obrat k liberálnější, progresivnější levici, tedy změně, po které někteří členové volají. Tento směr Hamáček nazývá „oranžovou TOP 09“ – kvůli orientaci na městské liberální voliče.

Jako divoká karta se na sjezd připojí i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Ta sice kandidaturu oznámila, ale nezískala od žádné z organizací oficiální nominaci. Do čela strany ji tak bude muset některý z delegátů navrhnout přímo na sjezdu.

Bez ohledu na výsledek bude mít sjezd zřejmě dohru v současné vládní konstelaci. Na Petříčkův konec tlačí prezident Miloš Zeman, neshody má i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zbavit se obratem svého vnitrostranického soka by se ostatně hodilo – v případě vítězství – i Hamáčkovi. „Jestli Honza (Hamáček) vyhraje, bude chtít s Bořivojkou skoncovat,“ řekl pro Lidovky.cz jeden z Hamáčkových spolupracovníků s odkazem na kancelář Petříčkova spojence Pocheho sídlící v Bořivojově ulici v Praze.

Oproti tomu Petříčkovo vítězství by mohlo vládní koalici rozhoupat, ministr zahraničí se k účasti ČSSD ve vládě s Babišem vyjadřoval skepticky. Navíc se prý nedávno v kuloárech mluvilo o návratu Valachové na post ministryně školství místo Roberta Plagy (za ANO). Výměnou měl být post ministra zahraničí, který by musel opustit Petříček.