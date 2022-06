Bydlení je právo, ne byznys, zahájila Šabatová kampaň ČSSD a Zelených

„Budeme se snažit, aby už v Praze nebyly privatizovány žádné byty, budeme se snažit zvýšit podíl bytů v netržním režimu, za tím účelem budeme i vykupovat nějaké byty a především město bude stavět jako investor. A také budeme podporovat družstevní výstavbu,“ řekla kandidátka ČSSD a Zelených na pražskou primátorku.

„Další významné téma do komunální politiky je, že pečující zasluhují podporu, a třetí, také velmi důležité téma, je péče o veřejný prostor,“ řekla Šabatová.

„Pokud jde o veřejný prostor je naším základním heslem bezpečná a zelená Praha. Ve světle klimatických změn, které přijdou, pravděpodobně už v nich jsme a bude se to možná ještě stupňovat, chceme, aby Praha byla příjemným místem k bytí. Budeme chtít ozelenit, co ozelenit půjde, zaměříme se na to skutečně systematicky. A také se budeme snažit zklidnit dopravu, v některých zónách chceme zavést třicetikilometrovou rychlost a co je zásadní, budeme investovat a rozvíjet dál veřejnou dopravu, aby se stala první volbou,“ slíbila v pondělí kandidátka ČSSD a Zelených na primátorku.

Ke spolupráci ČSSD a Zelených při zahájení kampaně před Obecním domem v Praze řekla, že to považuje za důležitou věc.

„Žijeme ve velmi složité situaci ve světě, v Evropě, v České republice, ale také v hlavním městě Praze. A to nás vedlo ke spojení strany, která se věnovala sociálním tématikám a bojovala za sociální spravedlnost a strany, která jako první pochopila, že naše planeta je konečná, má omezené zdroje a musíme se k ní chovat s respektem a šetrně,“ řekla Šabatová.

Je to šance jít ve stopách Amsterdamu, Osla a Berlína, říká šéfka Zelených

Většina straníků na sobě měla vínová nebo zelená trika s nápisem Solidarita. Před Obecní dům dorazili i bývalý premiér a pak i eurokomisař Vladimír Špidla, exministr zahraničí Tomáš Petříček a spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

„Jsem rád, že Strana zelených a sociální demokracie se domluvily na spolupráci, že nabízí novou cestu pro hlavní město,“ řekl místopředseda ČSSD Petříček.

„Heslem této kampaně je slovo solidarita. Slovo solidarita pochází z latinského solidus, celistvý, a to je důležité, protože solidarita je jak životní názor, tak dlouhodobá strategie,“ prohlásila Magdalena Davis.

„Jsem velmi ráda, že došlo k tomu spojení mezi Stranou zelených a sociální demokracií a myslím, že tato kandidatura je velkou šancí, aby se Praha po vzoru západních demokracií jako je Amsterdam, Oslo, Berlín vydala na cestu, kterou tam nyní zajišťují naši kolegové od zelených a sociálních demokratů v těchto západních demokratických zemích,“ řekla Davis.