V Česku za první čtvrtletí klesl počet obyvatel o 41 tisíc, ubylo i migrace

V Plzeňském kraji ubylo za první čtvrtletí 4199 obyvatel. Úbytek způsobili vystěhovalí s dočasnou ochranou. V regionu žilo k 31. březnu 609 175 lidí.

V Karlovarském kraji ubylo v 1. čtvrtletí letošního roku 2221 obyvatel. Lidé se hlavně odstěhovali. Ke konci března žilo v kraji 292 856 lidí.

Počet obyvatel Zlínského kraje se v 1. čtvrtletí snížil o 1809 na 578 935. Úbytek způsobila migrace. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých.

V Ústeckém kraji ubylo za 1. čtvrtletí 2759 lidí, víc se jich odstěhovalo, než přistěhovalo. V regionu žilo k 31. březnu 808 410 lidí.

V Libereckém kraji žilo na konci března 448 625 obyvatel, o 2103 méně než na začátku roku. Obyvatele kraj ztratil přirozenou cestou, ale i stěhováním.

Ve středních Čechách v prvním čtvrtletí ubylo 2974 obyvatel. Zůstávají nejlidnatějším krajem, na konci března zde žilo 1 452 966 lidí.

V Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí klesl počet obyvatel o 1816 na 631 048. V kraji více lidí zemřelo,než se narodilo. Záporné saldo měla i migrace.

V Jihomoravskému kraji klesl počet obyvatel za 1.čtvrtletí o 4721 na 1 222 028. Víc lidí se vystěhovalo i zemřelo,nejvíc jich ubylo okresu Brno-město.

V Pardubickém kraji v prvním čtvrtletí ubylo 2107 obyvatel na 528 453. Jejich počet se snížil hlavně stěhováním. Víc lidí zemřelo, než se narodilo.

Na jihu Čech v prvním čtvrtletí klesl počet obyvatel o 2273. Z kraje se vystěhovalo 4648 lidí. Na jihu Čech žilo k 31. březnu 652 232 obyvatel.

Obyvatel Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí ubylo o 2513 na 554 436. Obyvatele kraj ztratil hlavně stěhováním. Víc lidí zemřelo, než se narodilo.

V Praze v 1. čtvrtletí podle ČSÚ ubylo zhruba 4900 obyvatel, na konci března v ní žilo 1 38 mil. lidí. Více lidí zemřelo a více se jich i odstěhovalo.

Počet obyvatel Vysočiny se v 1. čtvrtletí snížil o 2066, hlavně kvůli migraci. Méně bylo narozených než zemřelých. K 31. 3. v kraji žilo 515 894 lidí.

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje v 1. čtvrtletí klesl na 1 184 637, hlavně kvůli odchodu lidí z regionu.

ČSÚ @statistickyurad Počet obyvatel Česka byl na konci prvního čtvrtletí letošního roku o 41 tisíc nižší než na jeho počátku, a vrátil se tak zpět pod hranici 10,9 milionu.



>>> https://t.co/V336Fvrxq0



#ČSÚ #rychlainformace #obyvatelstvo https://t.co/rcEdqeczeH oblíbit odpovědět

„Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. Zahraniční stěhování tak skončilo v 1. čtvrtletí zápornou bilancí 31,8 tisíce osob,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Do zahraničí z ČR odešlo na 62 300 lidí, naopak do Česka se přistěhovalo zhruba 30 500 lidí. Podíl na poklesu obyvatelstva mělo i to, že o 9200 lidí více zemřelo, než se narodilo. V letošních prvních třech měsících se narodilo 20 300 dětí, meziročně o 2600 méně. Zemřelo 29 500 lidí, zhruba o tisícovku méně než loni ve stejném období.

Více zemřelých než narozených evidují statistici v prvních čtvrtletích pravidelně od roku 2011. Nejhlubší přirozený úbytek obyvatelstva byl v době covidové pandemie v prvních třech měsících roku 2021, kdy činil 19.000 lidí.

Sňatků statistici zaznamenali od začátku ledna do konce března 3200, meziročně o 800 méně. Rozvodů bylo podle předběžných údajů přes 5000, asi o stovku víc než za loňské první čtvrtletí.