Další změna ministra zdravotnictví? Podle ČT má Blatný do 14 dnů skončit, Babiš ‚nehodlá reagovat na spekulace‘

Vizitka bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly Datum a místo narození: 4. února 1964, Pardubice Vzdělání: absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988), později studoval ve výzkumném a doškolovacím ústavu tehdejší královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně (JEP); získal mezinárodní atest v řízení nemocnic na Birminghamské univerzitě; od roku 2007 je profesorem v oboru hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství Kariéra: učil na katedře epidemiologie Vojenské lékařské akademie JEP, byl prorektorem a mezi roky 2002 a 2004 rektorem akademie, po změnách v systému českých vojenských vysokých škol působil v letech 2004 až 2009 v Hradci Králové jako děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany; v armádě dosáhl hodnosti plukovníka; mezi roky 2009 a 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, poté působil jako poradce ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který jej v březnu 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči; ve funkci byl do letošního května, od 1. června se stal vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, od 21. září 2020 do 29. října 2020 byl ministrem zdravotnictví. Ostatní: Prymula odešel z vlády poté, co deník Blesk loni 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl pozdě večer navzdory platnému zákazu v restauraci. V restauraci byli i další lidé, včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil také na to, že Prymula neměl při odchodu z podniku nasazenou roušku. Premiér Babiš poté Prymulu požádal, aby rezignoval na funkci ministra. Prymula odmítl sám rezignovat, řekl, že pravidla neporušil. Babiš následně předal prezidentu Zemanovi návrh na jeho odvolání.

Širší veřejnost Prymulu poznala po vypuknutí epidemie nového typu koronaviru, kdy koordinoval na ministerstvu zdravotnictví kroky proti šíření nemoci. Po aktivaci Ústředního krizového štábu 16. března stanul v jeho čele. V předchozích případech byl šéfem štábu ministr vnitra, kterým je nyní předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Ten Prymulu v čele štábu vystřídal 30. března.

Některá Prymulova vyjádření, která pronesl jako šéf krizového štábu, vyvolala velkou pozornost. Například, když 22. března hovořil o možnosti dlouhodobého uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. Jeho slova kritizovala nejen opozice, ale i Babiš. "Prosil jsem ho, aby tyhle teoretické spekulace neřešil a lidi neděsil," uvedl premiér v ČT.

Funkci vládního zmocněnce Prymulovi jako nově vytvořenou funkci nabídl loni v květnu premiér Babiš poté, co Prymula oznámil svůj úmysl odejít z ministerstva. Jedním z důvodů pro Prymulův odchod bylo to, že jako náměstek nezískal bezpečnostní prověrku. Prymula v té souvislosti dříve řekl, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity, což tehdejší ministr Adam Vojtěch (za ANO) odmítl.

V září média zveřejnila informaci, že Prymula má od poloviny června živnostenské oprávnění mimo jiné pro výrobu zdravotnických prostředků. Vyplynulo to z evidence ministerstva průmyslu a obchodu. Prymula uvedl, že si živnost založil, když po neshodách s ministrem Vojtěchem odcházel z ministerstva zdravotnictví, a nic nevyrábí. Po nástupu do čela ministerstva ji pozastavil.

Prymula bývá hodnocen jako osobnost, která nejvíc přispěla k jarnímu zvládnutí epidemie koronaviru. Prezident Miloš Zeman mu v říjnu udělil nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Po odchodu z vlády mu Babiš nabídl místo svého poradce na úřadu vlády.

Prymula se jako lékař věnoval imunizaci, podílel se na vývoji či studiu vakcín proti pneumokoku, rotavirům, spalničkám, příušnicím, zarděnkám nebo lidským papilomavirům. Je také autorem publikací zaměřených například na očkování, publikoval v prestižním lékařském časopise Lancet. Působil také jako předseda České vakcinologické společnosti.