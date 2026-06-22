Jak bude vypadat stávka naznačilo už půlnoční vysílání zpráv na ČT24. Po znělce se spustil minutový odpočet. Pak moderátor ohlásil, že zprávy dnes budou začínat s minutovým zpožděním na podporu stávky.
Pondělní 24hodinovou výstražnou stávku v Českém rozhlase doprovodí happening před hlavní budovou rozhlasu na pražské Vinohradské ulici. Od 11:00 do 18:00 organizátoři protestu připravili hudební vystoupení, štafetové čtení nebo živý řetěz, který pracovníci rozhlasu před polednem symbolicky vytvoří kolem budovy rozhlasu, informovala iniciativa Veřejnoprávně.
Před budovou zpravodajství České televize na Kavčích horách se mezi 12:00 a 13:00 bude konat protestní shromáždění.
Pracovníci ČRo a ČT vyhlásili jednodenní stávku na protest proti změně financování obou veřejnoprávních médií, kterou chystá vládní koalice. Místo měsíčních poplatků mají být veřejnoprávní televize a rozhlas placené ze státního rozpočtu. Příští rok ale mají dostat výrazně méně, než letos vybraly na poplatcích. Změna, kterou vláda mimo jiné odůvodňuje plněním slibů voličům a úsporami, podle zástupců ČT a ČRo ohrožuje jejich nezávislost i budoucnost.
Rozpočty obou institucí se podle plánu vládní koalice mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a rozhlas uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit stovky lidí.
Podpořit stávkující zaměstnance Českého rozhlasu má například Aneta Langerová, Bára Basiková, Pokáč, Xindl X, Lenka Dusilová a další interpreti. Na závěr vystoupí pěvecký sbor Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Stávka ve vysílání České televize se projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Stávkující přijdou v pondělí do práce v černém oblečení, zároveň vyzvali své podporovatele, aby se rovněž oblékli do černé barvy.
V rozhlase se stávka projeví ve spojeném vysílání na všech stanicích kromě Radia Junior dvě minuty před 08:00, 12:00 a 18:00 a dále v různých nezpravodajských pořadech na jednotlivých stanicích během celého dne.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) stávku respektuje, chápe ji jako nesouhlas s tím, kolik mají veřejnoprávní média dostat peněz z rozpočtu. Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně odmítl, že by vláda chtěla předpisem zasahovat do obsahu ČT a ČRo. Prezident Petr Pavel označil stávku za legitimní.
Veřejnoprávní média také v neděli vpodvečer podpořily tisíce lidí na pochodu k budově České televize, který organizoval spolek Milionek chvilek.