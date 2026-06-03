Iniciativa Veřejnoprávně označila současné kroky vlády za chaotické a upozorňuje, že odborná debata podle nich chybí i přes příslib premiéra Andreje Babiše (ANO). Středeční protest navazuje na vyhrocenou situaci z letošního dubna, kdy odbory České televize i Českého rozhlasu vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli vládnímu návrhu zákona o veřejnoprávních médiích.
Výzvu iniciativy Veřejnoprávně.cz dosud podepsalo přes tři tisíce z celkových zhruba 4400 zaměstnanců obou veřejnoprávních médií.
„Dnes do práce výjimečně celý v černém. Nejen my v České televizi, ale i kolegyně a kolegové v Českém rozhlase. Podrobnosti za pět minut dvanáct,“ avizoval ráno na sociálních sítích novinář Daniel Stach.
Do černé je ve středu oděn také šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal. „Černou proti tmě. Dokud je čas. Společná akce lidí z České televize a Českého rozhlasu: do práce dnes v černém. Víc o tom dneska, za pět minut dvanáct,“ uvedl.
„Pokud by se situace nezměnila, budeme dál stát za médii veřejné služby,“ řekl reportérovi iDNES.cz moderátor a mluvčí iniciativy Veřejnoprávně Stach. Upozornil však, že samotné vyjednávání s politiky je plně v rukou managementu České televize a Českého rozhlasu, nikoli řadových pracovníků.
Stach odmítl, že by televize vysíláním o vlastních protestech porušovala kodex či by byla ve střetu zájmů, o němž pojednává článek 5. „Česká televize musí respektovat zákon a v něm se mimo jiné píše, že musí informovat i o České televizi. Dodržujeme zákon tak, jak je nastavený, a naprosto jednoznačně,“ zdůraznil.
V záloze jsou další akce
Na shromáždění před budovou ČT vystoupil také předseda odborů České televize Vlastimil Vojtěch, který ostře zkritizoval návrh zákona. „Tento návrh zákona by ještě v letošním účetním roce připravil obě média o neuvěřitelné částky. U České televize až o 1,4 miliardy korun za rok a u Českého rozhlasu o půl miliardy,“ varoval Vojtěch s tím, že institucím by v takovém případě hrozila insolvence a neschopnost dostát zákonným závazkům.
Odbory vnímají stávkovou pohotovost jako podanou ruku k dialogu, ta ale podle nich nesmí zůstat bez odezvy. „Naše podaná ruka nebude trvat dlouho. Buď s námi začnete jednat, nebo budeme muset použít všechny kroky, které nám náš právní řád umožňuje,“ vzkázal Stach.
Že dnešní akcí odpor nekončí, potvrdila pro iDNES.cz i zástupkyně iniciativy Veřejnoprávně Pavla Kubálková. Podle ní jsou organizátoři připraveni pokračovat i po nadcházejících jednáních mezi šéfem odborů ČT Hynkem Chudárkem a politickými představiteli – Andrejem Babišem či ministrem kultury Otou Klempířem.
„V zásobě máme další akce. Chceme využít happeningů, demonstrací, protestů nebo debaty,“ nastínila Kubálková další plány s tím, že vyloučen není ani nejkrajnější scénář. „Nevylučujeme, že by stávková pohotovost mohla vyústit v samotnou stávku. To je v případě potřeby další řešení,“ uzavřela.
K dubnové stávkové pohotovosti se připojila právě i iniciativa Veřejnoprávně.cz. Její výzvu podepsaly již přes tři tisíce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
Středeční protestní setkání se konalo v 11:55 před hlavním vchodem do ČT. Zhruba po patnácti minutách bylo shromáždění ukončeno a zaměstnanci se opět vrátili do práce.