Tváře ČT vysílají v černém. Nepolevíme, vzkazuje Stach a hrozí stávkou

  12:06aktualizováno  12:46
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Pracovníci veřejnoprávních médií ve středu opět protestují proti návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Do práce přicházejí v černém oblečení, v němž i vysílají. Před budovou České televize na Kavčích horách se sešli na protestní akci, později se koná protest i před Českým rozhlasem na Vinohradské třídě. Organizátoři hrozí, že pokud s nimi vláda nezačne jednat, dalším krokem bude stávka.
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice ohledně změn ve financování médií veřejné služby a plánovanému zrušení poplatků. Zaměstnanci veřejnoprávních médií do práce přicházejí v černém oblečení. (3. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Novináři České televize dnes na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
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Iniciativa Veřejnoprávně označila současné kroky vlády za chaotické a upozorňuje, že odborná debata podle nich chybí i přes příslib premiéra Andreje Babiše (ANO). Středeční protest navazuje na vyhrocenou situaci z letošního dubna, kdy odbory České televize i Českého rozhlasu vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli vládnímu návrhu zákona o veřejnoprávních médiích.

Výzvu iniciativy Veřejnoprávně.cz dosud podepsalo přes tři tisíce z celkových zhruba 4400 zaměstnanců obou veřejnoprávních médií.

„Dnes do práce výjimečně celý v černém. Nejen my v České televizi, ale i kolegyně a kolegové v Českém rozhlase. Podrobnosti za pět minut dvanáct,“ avizoval ráno na sociálních sítích novinář Daniel Stach.

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Dnes do práce výjimečně celý v černém. Nejen my v České televizi, ale i kolegyně a kolegové v Českém rozhlase. Podrobnosti za pět minut dvanáct.

3. června 2026 v 7:05, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 11:48
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Do černé je ve středu oděn také šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal. „Černou proti tmě. Dokud je čas. Společná akce lidí z České televize a Českého rozhlasu: do práce dnes v černém. Víc o tom dneska, za pět minut dvanáct,“ uvedl.

„Pokud by se situace nezměnila, budeme dál stát za médii veřejné služby,“ řekl reportérovi iDNES.cz moderátor a mluvčí iniciativy Veřejnoprávně Stach. Upozornil však, že samotné vyjednávání s politiky je plně v rukou managementu České televize a Českého rozhlasu, nikoli řadových pracovníků.

Stach odmítl, že by televize vysíláním o vlastních protestech porušovala kodex či by byla ve střetu zájmů, o němž pojednává článek 5. „Česká televize musí respektovat zákon a v něm se mimo jiné píše, že musí informovat i o České televizi. Dodržujeme zákon tak, jak je nastavený, a naprosto jednoznačně,“ zdůraznil.

V záloze jsou další akce

Na shromáždění před budovou ČT vystoupil také předseda odborů České televize Vlastimil Vojtěch, který ostře zkritizoval návrh zákona. „Tento návrh zákona by ještě v letošním účetním roce připravil obě média o neuvěřitelné částky. U České televize až o 1,4 miliardy korun za rok a u Českého rozhlasu o půl miliardy,“ varoval Vojtěch s tím, že institucím by v takovém případě hrozila insolvence a neschopnost dostát zákonným závazkům.

Odbory vnímají stávkovou pohotovost jako podanou ruku k dialogu, ta ale podle nich nesmí zůstat bez odezvy. „Naše podaná ruka nebude trvat dlouho. Buď s námi začnete jednat, nebo budeme muset použít všechny kroky, které nám náš právní řád umožňuje,“ vzkázal Stach.

Že dnešní akcí odpor nekončí, potvrdila pro iDNES.cz i zástupkyně iniciativy Veřejnoprávně Pavla Kubálková. Podle ní jsou organizátoři připraveni pokračovat i po nadcházejících jednáních mezi šéfem odborů ČT Hynkem Chudárkem a politickými představiteli – Andrejem Babišem či ministrem kultury Otou Klempířem.

„V zásobě máme další akce. Chceme využít happeningů, demonstrací, protestů nebo debaty,“ nastínila Kubálková další plány s tím, že vyloučen není ani nejkrajnější scénář. „Nevylučujeme, že by stávková pohotovost mohla vyústit v samotnou stávku. To je v případě potřeby další řešení,“ uzavřela.

K dubnové stávkové pohotovosti se připojila právě i iniciativa Veřejnoprávně.cz. Její výzvu podepsaly již přes tři tisíce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.

Středeční protestní setkání se konalo v 11:55 před hlavním vchodem do ČT. Zhruba po patnácti minutách bylo shromáždění ukončeno a zaměstnanci se opět vrátili do práce.

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