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ČT potřebuje čas, případnou změnu financování připouští nejdřív od roku 2028

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  13:16aktualizováno  13:16
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Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...

Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Česká televize bude prosazovat stanovení účinnosti nového zákona o financování veřejnoprávních médií nejdříve od začátku roku 2028. Potřebuje dostatek času na přípravu změn. Na konferenci Forum Media to v pondělí uvedl ředitel divize Korporátní služby ČT Michal Fila.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů schválila v prvním čtení návrh zákona, který ruší financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) formou poplatků a zavádí platby pro tato média ze státního rozpočtu. Zároveň navrhuje snížení příspěvku pro televizi o miliardu proti letošnímu výběru poplatků na 5,7 miliardy korun a pro rozhlas o 400 milionů na 2,07 miliardy.

V příštím roce ČT počítá, že vybere na poplatcích 7,05 miliardy korun. Rozdíl proti navrhovanému příspěvku ze státního rozpočtu by tak byl 1,35 miliardy Kč. K tomu je podle Fily třeba připočíst zhruba 400 milionů, které v minulých letech ČT vynakládala na výrobu pořadů ze svých rezerv, a také možný konec osvobození od daně z přidané hodnoty, což je dalších zhruba 400 milionů korun.

„Chceme dál preferovat stávající poplatkový systém a pokud přijde změna, tak se na ní chceme připravit. Začátek roku 2028 považujeme za nejbližší možný termín,“ uvedl Fila.

Návrh mají poslanci projednávat ve druhém čtení v lednu. Zatím se shodují jen v tom, že chtějí poplatky zrušit. Nabízí se ale několik možných modelů financování od fixního příspěvku z rozpočtu po částku odvozenou určitým koeficientem od některých příjmů rozpočtu.

ANKETA: Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Podle Fily je pro ČT důležité zachování objemu financí a také úprava valorizace částky. Stávající model počítá s navýšením poplatku při dosažení kumulované inflace šest procent, vládní návrh operuje s deseti procenty. V případě omezení financování by ČT podle Fily nemohla plnit povinnosti z Memoranda o naplňování veřejné služby do roku 2030. Ty se týkají třeba podílů animované, dokumentární a dětské tvorby, podpory nezávislých tvůrců nebo podílu regionálního a zahraničního zpravodajství.

3. listopadu 2026
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