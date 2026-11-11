Nynější návrh rozpočtu počítá s úsporami ve výši 350 milionů korun a zrušením některých pořadů. V závěru jednání rady vystoupili i nový brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) a jeho náměstkyně Kamila Zlatušková (ODS), kteří přečetli usnesení schválené minulý týden zastupitelstvem. V něm zastupitelé podpořili činnosti brněnského studia ČT i tamního studia Českého rozhlasu.
Podíl regionálního vysílání musí ze zákona činit nejméně 20 procent, což televize splní. Chudárek uvedl, že o tom mluvil i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). K plánovanému rušení některých pořadů on a ředitel divize Programu a digitálních služeb Milan Fridrich uvedli, že vznikají nové pořady a formáty a není možné udržovat všechny.
Zmíněná úspora je podle Chudárka v takové výši, se kterou může televize ještě fungovat, tedy hradit domluvená sportovní práva a plnit dlouhodobé smlouvy, stejně jako povinnosti z memoranda o naplňování veřejné služby. Letos ČT hospodaří s 8,5 miliardou korun.
Nyní je zřejmé, že zrušení poplatků, jak je navrhuje vládní koalice, není možné stihnout od začátku příštího roku. Od kdy by poplatky skončily, pokud koalice návrh prosadí, jasné není. ČT již dříve uvedla, že snížení příjmů na 5,7 miliardy korun podle vládního návrhu znamená kritický zásah do fungování. Proti letošnímu předpokládanému výběru z poplatků by šlo o pokles o jednu miliardu korun. Sněmovna hlasovala o návrhu zákona v prvním čtení 24. října ve 4:36 ráno, záměr koalice i způsob projednávání vyvolal protesty části společnosti.
Zástupci vlády návrh obhajují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní země měly jiné způsoby financování. Podle premiéra vláda návrhem plní svůj slib. Babiš také řekl, že koalice návrh nestáhne, o jeho podobě se ale ještě bude jednat. Opozice předlohu kritizuje, převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet podle ní bude znamenat ohrožení jejich nezávislosti.
Chudárek: S politiky budeme intenzivně jednat
Přítomní členové Rady ČT dnes také jednomyslně schválili text usnesení, v němž managementu ČT doporučili, aby po dobu legislativního procesu o změně financování médií veřejné služby komunikoval s vládou i dalšími politiky. Cílem má být předvídatelné, transparentní a dlouhodobé financování, které zajistí plnění veřejné služby a bude odpovídat principům Evropského aktu o svobodě médií. Zejména pokud jde o ochranu nezávislosti a plurality médií.
Pro text zvedlo ruku všech 13 přítomných radních z celkových 18. Konstatovali, že sledují diskusi o změně financování a jsou připraveni se do ní zapojit, zejména při odborných seminářích, kulatých stolech a v příslušných sněmovních výborech. Chudárek uvedl, že si váží podpory radních a že jednání s politiky budou v následujících dvou týdnech intenzivní.
Nejenže se 26. listopadu koná seminář k budoucnosti financování, ale už 27. listopadu je termín pro dodání pozměňovacích návrhů. „Návrhy mohou předkládat poslanci a my to s nimi musíme projednat jak na výborech, tak s jednotlivci. Jako ČT musíme předložit jasné stanovisko,“ řekl Chudárek. Na 10. prosince je také naplánované jednání mediálního výboru Sněmovny.
Ředitel ČT rovněž řekl, že koordinuje postup s Českým rozhlasem, v úterý se setkal s jeho ředitelem René Zavoralem. „S právníky na obou stranách jsme řešili, jak postupovat. Jsme rozdílné instituce a v některých věcech nemůžeme postupovat společně, nicméně v tom hlavním jsme našli společnou řeč, a to v otázce nezávislosti a indexace poplatků,“ uvedl Chudárek. Podle vládního návrhu se má výše příspěvku valorizovat až ve chvíli, kdy kumulovaná inflace od posledního zvýšení dosáhne deseti procent.
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3. listopadu 2026