„Zpravodajství a publicistika České televize nabídnou výrazně proměněnou Nedělní debatu. Její moderátorský tým budou v hlavní části tvořit Jana Peroutková a Lukáš Dolanský a v druhé části Jiří Václavek a Daniel Takáč,“ přiblížila novou podobu diskuze moderátorka Marcela Augustová ve videu.
Podle jejích slov chce být program ČT24 na podzim pro diváky ještě dynamičtější a srozumitelnější. „Nový formát propojí otevřenou politickou konfrontaci s odbornou analýzou a divákům tak nabídne nejen střet názorů, ale potřebná fakta a souvislosti,“ uvedla Augustová.
Debatu bude od neděle 30. srpna vysílat každý týden hlavní program ČT v tradičním čase, tedy mezi 12. a 13. hodinou. Na ČT 24 bude nově začínat již o půl dvanácté předběžným uvedením diváků do tématu a poté bude od 13. do 14. hodiny pokračovat zmíněnou analýzou expertů. Součástí budou dále digitální interakce, díky nimž se k tématu budou moci vyjádřit další odborníci. „Divák tak dostane hloubkovou analýzu,“ dodává Augustová.
„Snažíme se s lidmi diskutovat tak, aby neuhýbali od tématu, aby debata byla věcná, ale samozřejmě je těžší a těžší, aby ta debata byla kultivovanější. A to je naším úkolem,“ řekl pro ČTK jeden z jejích nových moderátorů Lukáš Dolanský. „Obecně si myslím, že to, co je důležité, je divák, pro kterého ten pořad děláme,“ dodal.
„Myslím, že s Lukášem v sobě dokážeme potlačit emoce a nikdy není znát, na čí straně stojíme,“ doplnila kolegu Peroutková.
Původní nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vysílala televize od roku 2004 do roku 2026. Moderátor ČT opustil po více než 21 letech s komentářem, že za současných podmínek není schopen garantovat nezávislost redakční práce. Po odchodu si založil vlastní mediální projekt Moravec.cz, jenž mimo jiné nabízí i nedělní debatu v totožném čase jako ČT.
Debatu ČT, jak se na jaře pořad přejmenoval, přechodně moderovali Martin Řezníček, Dolanský a Peroutková. Její premiéra vedená Dolanským a Vandou Kofroňovou čelila kritice, díl provázela řada technických nedostatků. Diváci i mediální experti kritizovali například problémy s ozvučením prostorů i samotný formát diskuze.
Politické debaty nabízejí i konkurenční celoplošné televize. V neděli vysílá CNN Prima News pořad Partie Terezie Tománkové a v sobotu má na programu televize Nova pořad Za pět minut dvanáct. „Konkurenci považuju za důležitou, protože právě díky ní jsme dosáhli toho, že ten pořad bude trochu jiný, byť se diváci mohou spolehnout, že základem bude politická debata. Zároveň tam bude spousta nových živých digitálních prvků,“ dodala Peroutková.
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8. března 2026