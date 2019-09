Policie navrhla obžalobu za letáky, které schvalovaly smrt vojáků. Autor gratuloval ‚afghánským vlastencům‘

Praha Policie navrhla obžalovat muže kvůli loňskému vylepování letáků, které schvalovaly zabití tří českých vojáků na zahraniční misi v Afghánistánu. Uvedla to v úterý Česká televize. Vyšetřování podle dřívějších informací dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, to by nyní mělo návrh posoudit.

Tři čeští vojáci zemřeli loni počátkem srpna, kdy se v blízkosti jejich hlídky odpálil sebevražedný útočník. Letáky, ve kterých byli označeni jako žoldáci a okupanti, se později objevily mimo jiné v okolí Národní třídy v Praze. Autor k zabití vojáků gratuloval „afghánským vlastencům“.

Policie muže obvinila na konci srpna z podpory a propagace terorismu a také z podněcování k trestnému činu. Trestní zákoník počítá pro někoho, „kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele“, s vězením na dva roky až deset let. Pokud by se činu dopustil tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, hrozí mu až patnáctiletý trest.