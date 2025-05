12:57

O post generálního ředitele České televize zatím budou usilovat Libuše Šmuclerová, Jakub Železný, Petr Mrzena a Jiří Ponikelský. Vyplývá to z informací iDNES.cz. Další uchazeči musí doručit přihlášky do sekretariátu Rady ČT na Kavčí hory osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem nejpozději dnes do 16 hodin. Samotná volba se uskuteční 18. června.