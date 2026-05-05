ČT musí zaplatit škodu za odvolání dozorčí komise, rozhodl soud

Další spor se teď ale zřejmě podle serveru Echo24.cz povede o to, kdo má zaplatit. Česká televize se dosud bránila, že by to měl udělat stát, protože Rada ČT je orgán volený poslanci a senátory, který nad televizí vykonává dohled.
ČT pod vedením Jana Součka obeslala členy Rady ČT zodpovědné za odvolání členů dozorčí komise předžalobní výzvou, aby škody uhradili oni. Mezitím byl však Souček odvolán a nový ředitel Hynek Chudárek vyčkával na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten teď potvrdil, že zodpovědnost jde za ČT.
Server dodává, že podle senátorky Hany Kordové Marvanové, která je členkou stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, je další postup jasný – ČT má škodu definitivně vymáhat po tehdejších radních.
Rada ČT odvolala svou dozorčí komisi 11. listopadu 2020. Podle tehdejší radní Hany Lipovské bylo odvolání v souladu se zákonem a rada k němu přistoupila s péčí řádného hospodáře. Důvodem byly vážné výhrady k práci komise. Nespokojenost vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise včas nedodala některé podklady. Pro odvolání komise tehdy bylo deset z 13 hlasujících radních. Někteří z nich nyní znovu kandidují do Rady ČT: Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Veselý a Jiří Šlégr. Další z tehdy hlasujících radních, Vladimír Karmazín, již byl do rady znovu zvolen.
Už v roce 2020 označili za nezákonný postup Rady ČT někteří senátoři, poslanci i tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek. Čtyři z pěti členů dozorčí komise rady včetně předsedy Jiřího Staňka pak odeslali radním předžalobní výzvu, kde uváděli, že ke svému odvolání nevidí důvod, a chtějí, aby jim bylo umožněno dál v komisi pracovat. V listopadu 2021 správní úsek pražského městského soudu tuto žalobu zamítl.
Nejvyšší správní soud pak v říjnu 2022 vyhověl čtyřem odvolaným členům dozorčí komise a potvrdil, že ČT neměla oprávnění odvolat svou dozorčí komisi kvůli údajným výhradám k její práci. Soud tím zrušil rozhodnutí, které bylo přijaté v listopadu 2020.
Odvolaní členové komise se poté začali soudit o ušlé odměny a soudy některým z nich přiznaly náhradu ušlého zisku.
Prostřednictvím Rady ČT, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat Českou televizi. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Členy rady volí poslanci (12) a senátoři (6).