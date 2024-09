Okamura začal hnojometem, posteskl si Jurečka k povodním na volební debatě

Zástupci deseti politických subjektů se setkávají v Superdebatě České televize. Ta po stranách požadovala zástupce, kteří nejsou na žádné z kandidátek. To dostalo do úzkých například hnutí Přísaha - v debatě ho bude reprezentovat bývalý šéf TV Barrandov Jaromír Soukup, a to i přestože není jeho členem.