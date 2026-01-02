Změny na ČT24: Kroužkovou nahradí Kručinská. Moderátoři budou spojeni s pořady

  14:51
Změny v České televizi (ČT) pokračují. Vedení Zpravodajství České televize nově rozdělilo moderátory jednotlivých pořadů ČT24. Změna se od pondělí 5. ledna dotkne i hlavní zpravodajské relace Události.

Tereza Kručinská nově doplní moderátorský tým pořadu Události. | foto: Česká televize

„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ vysvětlil ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Podle veřejnoprávní televize jde o proces, který je běžný i v mnohých jiných zahraničních zpravodajských televizích. Diváci si budou moci podle ČT lépe zvyknout na své oblíbené moderátory, přičemž žádný z nich televizi neopouští.

Od 5. ledna 2026 tak budou Události moderovat: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička, Martin Řezníček. Moderátorský tým doplní Tereza Kručinská.

Moderátory Událostí, komentářů budou Tereza Řezníčková a Lukáš Dolanský.

V Interview ČT24 uvidíme Barboru Kroužkovou a Daniela Takáče.

V 90' ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.

Studio ČT24 budou moderovat Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková a Kateřina Švédová.

V pořadu Události, komentáře týdne uvidíme Kláru Radilovou, Lukáše Dolanského a Janu Fabianovou.

Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil pak budou provázet diváky pořadem Události, komentáře v ekonomice.

