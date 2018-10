42 měsíců a 1,8 miliardy. V neděli se otevře část Národního muzea

PRAHA Po 42 měsících rekonstrukce se v neděli otevře návštěvníkům historická budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Lidé uvidí dvě výstavy k výročí vzniku Československa a samotného muzea a interiéry v přízemí a prvním patře. Oblíbenou velrybu a stálé expozice spatří návštěvníci až v příštím roce. Novinářům to v pátek řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Náklady na rekonstrukci byly 1,8 miliardy korun.

Rekonstrukce muzea byla podle Lukeše jednou z největších a nejsložitějších takových oprav v historii ČR. Budova, jež je národní kulturní památkou, před ní byla v havarijním stavu a opravovat se muselo vše. Muzeum dostalo i nové technologie a výstavní prostory se díky ní rozšíří o 30 procent.



„Budova prošla generální rekonstrukcí včetně veškerých technologií, nových rozvodů, výtahů. Na stavbě se potkávaly desítky různých specializovaných profesí, restaurátorů, mnohdy museli pracovat na technologiích, které se dnes už nepoužívají. Panteon Národního muzea vypadá, že je celý z mramoru, on je z větší části z umělého mramoru, geniálně udělaného. Byla tu spousta fládrařů, štukatérů, zlatičů,“ řekl Lukeš. Budova bude podle něj bezezbytku sloužit návštěvníkům, nejsou v ní žádné depozitáře ani kanceláře.

Částečný provoz muzea zahájí Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, která je připravena ke stému výročí vzniku Československa a mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století v Československu, ale i konkrétní osudy obyčejných lidí. Poprvé v ČR, ale i vůbec na světě na ní je pohromadě soubor originálních dokumentů, které osudově ovlivnily československé dějiny - Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda, vídeňská arbitráž nebo československé ratifikace mírových smluv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, jež ukončily první světovou válku. Výstava měla premiéru na Slovensku, kde ji vidělo 76 000 návštěvníků.

„Za dva dny budeme slavit sto let od založení společného státu Čechů a Slováků a jsem moc rád, že je tu s námi slovenská ministryně kultury (Lubica Laššáková), protože i myslím, že to století bylo velice úspěšné a Československo, ačkoli jsme se rozdělili, stále jsme spolu a bylo projektem úspěšným a máme se s hrdostí na co zpátky obracet,“ řekl Lukeš.



Zdržené práce

Výstava 2 x 100 představí 200 nejvzácnějších a nejzajímavějších exponátů ze sbírek muzea a připomíná 200. výročí založení této sbírkové instituce. Podle ředitele jde o výstavu trezorovou, takto unikátní soubor ještě nikdy podle něj nebyl v Česku vystaven. Budou tomu odpovídat i přísná bezpečnostní opatření.

Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015, stará budova ale byla kvůli přípravám zavřená už několik let předtím. Původní plán byl otevřít celé muzeum právě ke stoletému výročí vzniku Československa. V první polovině prací ale postup zbrzdily některé nečekané skutečnosti, třeba rozsáhlejší poškození maleb v Pantheonu, archeologický nález, nález azbestu, nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo změny požadované památkáři, uvedl již dříve ředitel.