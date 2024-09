Vzestup SPD. Okamurovi lidé mohou poprvé proniknout do vedení krajů

„Prvotním cílem bylo navýšit počet mandátů, to vyšlo. Další úkol je, abychom byli ve vedení krajů, což se také rýsuje. Pro mě je klíčový úspěch, že jsme bodovali ve Středočeském kraji, kde jsme doposud nebyli zastoupeni,“ svěřil se Okamura.

Právě ve Středočeském kraji má SPD blízko i k účasti na koalici s ANO a Stačilo!. O jeden mandát víc zde ovšem má STAN a SPOLU. Podobu krajské vlády však určí až další vyjednávání.

„Středočeský kraj je obtížný. To, že nám o jeden mandát uniká vedení kraje, je i tak úspěch. Je vidět, jak blízko jsme byli, abychom sestavili radu kraje. I toho si vážím,“ reagoval poslanec SPD Jiří Kobza, který vedle středočeskou kandidátku a získal zastupitelský mandát.

Úspěch teď. A za rok?

Další výrazný úspěch SPD zaznamenalo v Ústeckém kraji, kde hnutí obdrželo 6 mandátů. Kandidátku vedl poslanec SPD a někdejší člen ČSSD Jaroslav Foldyna. V Karlovarském kraji má SPD 4 mandáty, v Olomouckém 5 mandátů, 4 mandáty v Moravskoslezském kraji.

Úspěch zaznamenaly především známé tváře hnutí, tedy její poslanci. Mandát krajského zastupitele tak získal například Radek Koten na Vysočině, Jan Síla v Moravskoslezském kraji, Oldřich Černý ve středních Čechách nebo Zdeněk Kettner na Ústecku. Na Olomoucku bodoval místopředseda SPD Radim Fiala.



Ve většině krajů však hnutí nekandidovalo samo, ale v koalici s Trikolorou a PRO Jindřicha Rajchla. Ve třech krajích, Královéhradeckém, Olomouckém a Jihomoravském, dokonce vznikla volební „čtyřkoalice“ SPD, Trikolora, PRO a Svobodní. Kandidát Trikolory, ústavní právník Zdeněk Koudelka, sice neuspěl v boji o Senát, ale mandát krajského poslance v Jihomoravském kraji získal.

Úspěch v krajských volbách chtějí všechny strany volební koalice zopakovat i za rok v klání o Poslaneckou sněmovnu. SPD se nebrání tomu, že by do nich šlo opět s Trikolorou, PRO a Svobodnými.

„Voliči teď jasně řekli, že nechtějí, abychom spolu soupeřili, ale abychom se spíš spojili. Myslím, že ta naše koalice je životaschopná a byl bych rád, kdyby pokračovala i v dalších volbách,“ komentoval zakladatel PRO Jindřich Rajchl.

Chtějí řešit sociální témata

V krajích se nyní SPD a její spojenci chtějí zaměřit na práci pro lidi. „Kraje trápí řada problémů. Jsou tam nedostupné zdravotní služby, pohotovosti, je tam málo pediatrů, jsou problémy s opravou silnic II. a III. třídy, sociální pracovníci jsou špatně zaplaceni, je málo míst v domovech důchodců, zhoršuje se tam bezpečnost,“ vyjmenoval Tomio Okamura nejpalčivější věci, kterým se jeho zastupitelé budou věnovat.

V senátních volbách SPD již tak úspěšné nebylo, ale ve volebním okrsku Prostějov se její kandidát Pavel Dopita dostal do druhého kola. V něm za týden změří síly s primátorem Prostějova Františkem Jurou (ANO). Pokud by Dopita uspěl, získalo by SPD historicky prvního senátora.

Hnutí dosud v horní komoře parlamentu nemělo zástupce. Dosud největším úspěchem byl postup Evy Chromcové do druhého kola v obvodu Karlovy Vary v roce 2022.

Naposledy v roce 2020 získala SPD v krajských volbách 35 mandátů, ovšem bylo to s koalicí se Stranou práv občanů, s níž kandidovala ve všech krajích kromě Pardubického a Zlínského. SPD jako taková měla sama ale jen 25 zastupitelů. Nepodílela se na žádné koaliční vládě. SPO již nyní nekandidovala.

Hnutí v roce 2020 proniklo do 10 krajských zastupitelstev, největší úspěch zaznamenalo v krajích Olomouckém, kde získalo 5 mandátů a také v Moravskoslezském, kde obdrželo 6 zastupitelských křesel. Relativně silné bylo i v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde mělo po 4 mandátech. Politolog Lukáš Valeš si oblibu SPD v příhraničních regionech vykládá tím, že jde o strukturálně postižené kraje, kde lidé méně věří systému.

„SPD je protestní strana a volí ji tedy lidé, kteří protestují proti své špatné životní úrovni, chudobě. Karlovarsko a Ústecko trápí nezaměstnanost, vysoká kriminalita, exekuce nebo drogy. Žádné předchozí vlády s tím nedokázaly nic udělat. Ti voliči nejsou žádní lůzři, prostě nevěří systému, který jim nedokázal pomoci. Je to hlas člověka volajícího na poušti,“ zmínil Valeš.