Lidovecký senátor Jiří Čunek prohlásil, že je spokojený se složením nově vznikající vlády Andreje Babiše. Tvrdí, že spojenectví hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD je pozitivní v tom, že se budou vzájemně doplňovat. „Co se týče SPD, oceňuji tlak tohoto hnutí na národní zájmy,“ napsal.
„Je dobře, že díky nové vládě odejdou všichni ti, kteří škodili naší zemi. Mluvím o všech těch genderbábách, které čtyři roky křivily poměry a morálku ve společnosti tím, že neustále dávaly do popředí menšiny. Ty sice je třeba respektovat, nesmíme ale dopustit, aby menšina velela většině,“ napsal v pátek Čunek na sociální síti Facebook.

Senátor také podotkl, že nový Babišův kabinet vítá s nadějí, že celý svět se vrátí k přirozenému způsobu života.

Lidovec Čunek patří k dlouhodobým kritikům vlády Petra Fialy a koalice SPOLU. V povolebním rozhovoru pro iDNES.cz například prohlásil, že Fiala prohrál s Babišem kvůli tomu, že příliš věřil evropským zájmům.

„Premiér Fiala si v rámci své konsensuálnosti myslel, že nejdůležitější pro naši zemi je, aby miloval von der Leyenovou. Zapomněl asi, že je vdaná. A že se láska odehrává jinak,“ pronesl.

Čunek je od roku 2022 také starostou Vsetína. Tehdy sice komunální volby vyhrálo ANO, ale koaliční vyjednávání vedla k tomu, že do křesla opět usedl.

