Čunek bude kandidovat na šéfa lidovců. Utká se s Jurečkou a Výborným

Čunek je hlavním představitelem nejkonzervativnějšího křídla strany a také kritikem koalice SPOLU s ODS a TOP 09.

„Když se vám něco nelíbí, máte dvě možnosti: překousnout to nebo se pokusit o změnu. KDU-ČSL jsem věnoval 30 let života a nehodlám se smířit s tím, že skončí v propadlišti dějin. Proto budu kandidovat na jejího předsedu. Co chci, nejspíš už víte - vrátit stranu zpět ke konzervativním, tradičním hodnotám, na nichž vznikla,“ napsal Čunek na sociální síti X (dříve Twitter).

Čunek také agentuře ČTK řekl, že strana se odklonila od své filozofie konzervativní strany. „Příliš se rozpřáhla a tím rozbředla a rozmělnila své působení. Jsem přesvědčen, že přestože je to druhá nejstarší strana v republice, že má pořád co říct a je v tomto ohledu nezastupitelná v našem politickém systému. Nicméně se začala tlačit tam, kde je plno a kam ani vůbec nepatří, a to je liberální směr či liberální postoje, které zastupuje TOP 09, Piráti a STAN a tak dále. To je důvod, proč jsem se k tomu rozhodl,“ uvedl v pondělí Čunek.

„Naše postoje nemohou být ani ryba ani rak. Buď tady máme stát, jehož základem je normální rodina a my nebudeme nikdy zpochybňovat to, že normální rodina je otec, matka a dítě a tuto rodinu máme upřednostňovat a ne dávat zásadní prostor jakýmkoliv jiným schématům, o kterých někdo vykřikuje, že jsou moderní, ale jsou neživotné,“ uvedl Čunek.

Lidovci podle něj také zastupují normálně pracující lidi, kteří chtějí žít v normální společnosti. Připomněl, že byl proti zrušení, superhrubé mzdy. „Stalo se to, že jsme bohatším přidali zrušením superhrubé mzdy a hlavně jejím nezavedením znova. Tím jsme se dostali do vlastní pasti této vlády, která vyhodila 150 miliard a zvedla daně z nemovitostí,“ uvedl Čunek.

Čunek už jednou lidovce vedl

V čele KDU-ČSL byl Čunek už v letech 2006 až 2009, a to po Miroslavu Kalouskovi, kterého vystřídal poté, co Kalousek ve straně neustál to, že vyjednal s Jiřím Paroubkem menšinovou vládu se sociální demokracií, kterou měli tolerovat komunisté.

Čunek byl také místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj ve vládě Mirka Topolánka v letech 2007 až 2009, kterou vytvořila ODS spolu s lidovci a se Stranou zelených.

V listopadu 2007 dočasně odstoupit z funkcí ve vládě, protože se tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká rozhodla pokračovat ve vyšetřování Čunkovy údajné úplatkářské aféry. V dubnu 2008 se do vlády vrátil a tehdejší ministr zahraničí za Zelené Karel Schwarzenberg se rozhodl přešetřit Čunkovy rodinné finance auditem, který také sám zaplatil.

Podruhé Čunek rezignoval na pozice ve vládě v lednu 2000 a pak už ani neobhájil pozice šéfa KDU-ČSL, jímž se stal Cyril Svoboda. Čunkův a Svobodův rival Kalousek pak i se svými přívrženci opustil lidovce a spolu se Schwarzenbergem vytvořil novou stranu TOP 09, které je nyní ve vládě jako součást koalice SPOLU.

Později byl Čunek i hejtmanem Zlínského kraje. Na předsedu KDU-ČSL kandidoval i v roce 2017, se utkal s Pavlem Bělobrádkem. V nedávných senátních volbách Čunek obhájil post senátora za Vsetín už v první kole.