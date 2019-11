Letoun, na kterém se za druhé světové trénovali čeští letci RAF, se poprvé vznesl nad Českou republikou

Podhořany (Chrudimsko) Na letišti Podhořany na Chrudimsku se v pátek na území České republiky uskutečnil první let letadla Miles M14A Magister Mk.I. V letounu vyrobeném v roce 1938 v Anglii cvičně létali piloti RAF za druhé světové války.

Letadlo je součástí sbírky historických letadel RAF Station Czechoslovakia, která má v Podhořanech základnu. Letoun v pátek absolvoval zhruba čtvrthodinový let.



„Letadlo funguje, jak má. Malinko foukalo, ale letadlu to příliš nevadí, protože je stabilní, nezáludné. Poprvé jsem s ním létal v Argentině, na českém území nyní poprvé. Při prvním letu se ověřuje funkčnost motoru a řiditelnost,“ řekl pilot Richard Santus.

Letoun s výrobním číslem byl i ve výcvikovému středisku učitelů létání Flying Instructors School ve skotském Montrose, kde na něm roku 1942 létali českoslovenští piloti. Jde o jeden z posledních kusů tohoto typu na světě a jediný dochovaný v původním stavu a přitom stále letuschopný.

S pěti přistáními až do Anglie

Letoun česká skupina získala v Argentině, kam byl delimitován z Královského letectva Velké Británie roku 1946. Ještě letos s ním chce Santus odletět do Anglie na opravy. Let absolvuje na pět přistání. „Ještě nás čeká minimálně pět hodin létání, než se s ním odvážíme do Anglie. Musíme změřit spotřebu, výkony a provést menší prohlídku motoru,“ řekl Santus.

Letadlo v Anglii podstoupí důkladnější prohlídku, dostane nové kryty podvozku a nový nátěr. Majitelé letadla si přejí, aby letadlo bylo zpět v Česku opravené a připravené na letní sezonu. Jednají například o účasti na Aviatické pouti v Pardubicích, která se koná první víkend v červnu, dodal Santus.

Letoun de Havilland Tiger Moth, britský dvoumístný cvičný dvouplošník.

Ve sbírce RAF Station Czechoslovakia jsou i další historické letouny. Všechny za druhé světové války pilotovali Čechoslováci. Skupina má také letouny De Havilland DH-82 Tiger Moth Mk.II výrobního čísla 82536 z roku 1939 a výrobního čísla 83105 z roku 1940.