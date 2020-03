ČVUT může vyrábět až 10 tisíc respirátorů nejvyšší ochrany denně. Tiskla by je na 3D tiskárně

Odborníci z ČVUT vyvinuli respirátor na 3D tiskárně. Speciální filtr vydrží asi týden. Je to ještě vyšší ochrana než FFP3. Domluvili jsme se, že je začnou dodávat do fakultních nemocnic. Teď už jen ladíme detaily. Od příštího týdne by mohli začít vyrábět až 10 000 ks denně. https://t.co/qUJqLqMsza