ČVUT mění potápěčské masky na ochranu pro zdravotníky. S vojenským filtrem jsou lepší než respirátory FFP3

Praha Myšlenka přeměnit potápěčské masky ze sportovních obchodů na celoobličejové lékařské masky stála za vznikem myšlenky nové ochrany pro pracovníky v první linii, zejména pro zdravotníky a záchranáře.

Přeměna masky vznikala ve spolupráci se skupinou Covid19CZ, která v tuzemsku pomáhá v boji s koronavirem. Kompletaci masek financuje České vysoké učení technické v Praze.

„Maska, kterou jsme vyvinuli, se skládá z masky původně určené na šnorchlování, která se pomocí redukce vyvinuté Covid19CZ, dá připojit k vojenskému filtru, který je lepší než FFP3,“ řekl na tiskové konferenci rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček. Filtr lze podle něj sterilizovat a opakovaně používat.

Po zakoupení masek na potápění tým konstruktérů vyrobil část napojující „šnorchl“ k virovému filtru P3R. Ten má zajistit, že se koronavirus nešíří jak k dýchajícímu, tak ani do volného prostředí. Variantou je také levnější a dostupnější filtr HEPA. „Hlavní výhodou řešení je zakrytí celého obličeje a zajištění filtrace vzduchu. Díky tomu by se nákaza ke zdravotníkovi neměla dýchacím ústrojím nebo sliznicemi dostat,“ vysvětluje skupina Covid-19cz na svém facebookovém účtu.

ČVUT tyto „šnorchlovací masky“ začíná předělávat v množství okolo 2200 kusů, které se následně distribuují na kritická místa. Přístroj již vyzkoušeli například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Příští týden už má mít škola k dispozici 10 tisíc kusů. Podle Martina Hřebena a Robina Fišera z Covid-19cz jedna maska vyjde zhruba na 500 korun. S hromadnou výrobou v příštích dnech má pomoci Praha 6, která poskytne další prostory pro tiskárny.

„Pokud jste počítali s tím, že se budete letos potápět, budete se muset podívat po jiné potápěčské masce, která není pro lékařské použití vhodná,“ píše se v lehčím tónu v příspěvku sdružení s tím, že došlo k vykoupení potápěčských masek z velké části střední Evropy.

Inspirace v Itálii

S podobným nápadem již dříve přišla italská společnost Isinnova, která pro Čechy byla ispirací. Italové začali vyrábět kyslíkové přístroje pro pacienty z potápěčských masek, vybavené jsou ventily vytištěnými na 3D tiskárně. Ty umožňují dýchání. Firma produkt nabízí bezplatně do nemocnic v Lombardii, což je koronavirem nejvíce zasažený region v Itálii.

Podoba nové masky.

Nejzásadnější součástí této „šnorchlovací masky“ je na 3D tiskárně vytištěný „Venturiho ventil“, který je pojmenovaný po slavném fyzikovi Giovannimu Battistu Venturovi. Ventil je spojen s kyslíkovou maskou. „Bylo to to nejmenší, co jsem mohl udělat, abych pomohl lékařům a sestrám, kteří celý den pracují na záchraně lidských životů,“ řekl zakladatel společnosti Cristian Fracassi.