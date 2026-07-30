Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

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  12:48aktualizováno  13:53
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K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na Podvesné. (červenec 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku je po střetu zastavený, zajištěna je náhradní autobusová doprava. Podle odhadu Českých drah by omezení mohlo skončit odpoledne.

Nehoda se stala krátce před 9:30 poblíž prodejny Lidl, která stojí nedaleko Krajské nemocnice T. Bati. Cyklista podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové přejížděl přes koleje v místě přechodu pro pěší v době, kdy se tamtéž pohybovala lokomotiva směřující od Vizovic na Otrokovice na Zlínsku.

Přivolaný lékař ze záchranné služby už mohl konstatovat pouze smrt. „Strojvedoucí neměl šanci na cyklistu, který vjel na koleje, zareagovat. Ten bohužel na místě podlehl svému zranění,“ uvedla Kozumplíková.

Okolnostmi nehody se nyní zabývají kriminalisté, kteří zjišťují totožnost muže. „Přejezd přes koleje u nákupního střediska poblíž je v provozu a doprava pro vozidla není omezena,“ doplnila mluvčí.

Provoz na jednokolejné trati číslo 331, která spojuje Otrokovice, Zlín a Vizovice, však zůstává v místě nehody zastavený.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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