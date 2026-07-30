Nehoda se stala krátce před 9:30 poblíž prodejny Lidl, která stojí nedaleko Krajské nemocnice T. Bati. Cyklista podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové přejížděl přes koleje v místě přechodu pro pěší v době, kdy se tamtéž pohybovala lokomotiva směřující od Vizovic na Otrokovice na Zlínsku.
Přivolaný lékař ze záchranné služby už mohl konstatovat pouze smrt. „Strojvedoucí neměl šanci na cyklistu, který vjel na koleje, zareagovat. Ten bohužel na místě podlehl svému zranění,“ uvedla Kozumplíková.
Okolnostmi nehody se nyní zabývají kriminalisté, kteří zjišťují totožnost muže. „Přejezd přes koleje u nákupního střediska poblíž je v provozu a doprava pro vozidla není omezena,“ doplnila mluvčí.
Provoz na jednokolejné trati číslo 331, která spojuje Otrokovice, Zlín a Vizovice, však zůstává v místě nehody zastavený.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz