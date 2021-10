Cyklopruh ve vozovce? Nešťastné, říkají cyklisté i odborníci, Praha způsob hájí

„Cyklopruhy v centru Prahy jsou ve většině případů řešené velmi nešťastně. Tím, že jsou domalované do stávající šířky komunikace, omezují řidiče i cyklisty,“ sdílel své zkušenosti pro iDNES.cz Jan Mišák, který na kole jezdí po Praze denně.

Všímá si, že velmi častým jevem je taky ukončení cyklopruhu takzvaně do ztracena, což způsobuje překvapení jak řidiči, tak cyklistovi, který se zničehonic objeví v pruhu pro automobily.

Loni se v Praze podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové objevilo 31 kilometrů „novinek“ pro cyklisty. Největší část z nich měly „nové formy cyklopruhů“ - například v Husitské, Modřanské a Novodvorské ulici přibylo přes 19 kilometrů vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, ochranných pruhů či piktokoridorů.

V České republice vznikají dva druhy cyklopruhů. „Klasické, kterými smí jezdit pouze cyklisti, tu máme už asi deset let. Cyklopruhy, které vidíme například v Modřanské i dalších ulicích, jsou novinka od roku 2016,“ uvedl pro iDNES.cz Vratislav Filler z laboratoře udržitelného urbanismu fungujícím v rámci spolku AutoMat.

Podle Fillera novější typ cyklopruhů ponechává pro auta užší prostor (2,5 metru), ale funguje tak, že není-li přítomen cyklista, řidič může do pruhu zasáhnout, aniž by cokoliv porušil. Pouze nesmí ohrozit cyklistu při předjíždění.

„Když vidím, jak se vyznačují nové cyklopruhy v řadě ulic, kudy vedou místní komunikace první třídy – jako příklad bych zmínil ulici Evropská, ale máme takové příklady i u nás na Praze 8 – tak se mi to nezdá ideální z pohledu bezpečnosti. A abych pravdu řekl, ani nevidím, že by cyklisté tyto pruhy masově využívali,“ uvedl pro iDNES.cz příležitostný cyklista Martin Jedlička.

„Zdaleka to není ideální řešení, protože ubírá prostor pro běžnou motorizovanou dopravu, tedy osobní automobily, nákladní vozy a autobusy, které se po velkých městech pohybují,“ uvedl Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu ČR.

„Ta místa se mají posuzovat individuálně, mají to řádně projednávat místní silniční úřady, mají respektovat stanoviska policie a nemá se to celkově tlačit na sílu, což se nyní děje. Otázkou také je, proč se nazývají ochranné, když nejsou oddělené a mohou do nich tedy vjíždět auta,“ dodal Jedlička.

Mišák na druhou stranu uznává, že infrastruktura Prahy na cyklistický provoz není historicky uzpůsobena a jiných variant podle něj příliš není. „Zároveň musím ocenit, že se v posledních letech celková situace začala alespoň měnit k lepšímu, jelikož ještě před pár lety byste hledali cyklopruh jen těžko,“ uvedl.



Praha: Pruhy zvyšují plynulost

Pražský magistrát pruhy za problematické nepovažuje. „V případě jízdních pruhů pro cyklisty, takzvaných ‚ochranných cyklopruhů‘, které mohou nákladní vozidla a autobusy projíždět, je minimální šířka souběžného jízdního pruhu pro vozidla 2,5 m, což umožňuje plynulé míjení osobních vozidel a cyklistů,“ sdělil pro iDNES.cz Ondřej Chlupáček, asistent pražského náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha sobě).

Vozidlo předjíždí cyklistu vybočením do souběžného jízdního pruhu či protisměrného jízdního pruhu tak, aby cyklistu neohrozili – obdobně, jako by žádný cyklopruh na vyznačen nebyl. „Ani jízdní pruhy pro cyklisty tak nesnižují kapacitu komunikace pro motorovou dopravu, naopak usnadňují bezpečné míjení osobních aut, které ve městě výrazně převažují, s cyklisty, čímž zvyšují plynulost,“ dodal Chlupáček.

Podle Vratislava Fillera v některých případech – například v ulici Modřanská – byla na vině špatná realizace, jelikož nebyla posunutá čára uprostřed vozovky, což ale bylo následně opraveno. Takové zjevné případy má Filler potvrzené tři.

„Kromě Modřanské to byly v roce 2018 špatně namalované cyklopruhy v ulici Ke Kíčovu a v létě 2021 také nějakou dobu nebyly v pořádku čáry v ulici Voctářově,“ sdělil Filler. Dodává, že je možné, že na několika jiných místech v Praze nejsou čáry v poloze přesně podle projektu – mohou být třeba o čtvrt metru špatně – nicméně to odborník nemá dle svých slov vyloženě potvrzené.

Brno a Plzeň pražský problém neznají

V roce 2020 bylo ve městě Brně vyznačeno přibližně 3,9 km cykloopatření. „Ochranný pruh pro cyklisty v Brně ještě nemáme,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek a dodal, že jakékoli jiné opatření musí umožnit souběžnou jízdu vozidel i cyklistů, což by ostatně mělo platit i pro ochranné pruhy.

Nejvíce v Brně vzniklo piktogramových koridorů, tedy vodorovného značení, které vymezuje prostor a směr jízdy pro cyklisty a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem jízdních kol. Celkem jich vzniklo 1730 m. Jedinou další významnou položkou byla nově vytvořená stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů v délce 1455 m.

Ani v Plzni problém nevnímají, vzhledem k tomu, že ve městě je cyklopruhů v hlavním dopravním prostoru jen pár desítek metrů. „Většinu cyklistických komunikací v Plzni totiž tvoří samostatné či smíšené – pro pěší a cyklisty – stezky, případně stezky s odděleným provozem pěších a cyklistů – samostatné pásy v chodníku,“ uvedla pro iDNES.cz Eva Barborková, vedoucí tiskového oddělení plzeňského magistrátu.

Celkem ve městě podle Barborkové v roce 2020 realizovali minimálně 4 km cykloopatření. Samostatné cyklostezky tvořily 750 m. Ve vedlejším dopravním prostoru města vzniklo 3,2 km infrastruktury, v hlavním dopravním prostoru pak zhruba 0,3 km.

Ani v Ostravě místa, kde by cyklopruhy tvořily dopravní komplikace, neevidují. „Obecně je v Ostravě většina cyklostezek a cyklotras přidružena k chodníkům, tras přidružených ke komunikaci je méně. Tam, kde se vyskytují to nezpůsobuje problémy dopravě či zpoždění, nejedná se o dopravně předimenzované komunikace,“ uvedla Gabriela Pokorná, mluvčí ostravského magistrátu.



Odstup 1,5 m u cyklopruhu neplatí

„Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde podle § 14 odst. 3 zákona silničním provozu o vzájemné předjíždění,“ uvedla pro iDNES.cz Hana Rubášová z odboru komunikace Policejního prezidia ČR.

„Podle § 14 odst. 5 zákona silničním provozu smí na jízdní pruh pro cyklisty vjet v podélném směru řidič jiného vozidla rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký,“ doplnila Rubášová. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty však nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

S tvorbou cyklopruhů se celorepublikově počítá i v současnosti a do budoucna. „Celková délka cyklostezek, které schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2021 je 88 285 km, z toho jsou 5 980 km cyklopruhy,“ uvedl pro iDNES.cz František Jemelka, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR. Podle Jemelky se jedná o stezky, které jsou ve výstavbě nebo jejichž výstavba bude započata v roce 2021. Zatímco cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, cyklopruh je dopravní opatření začleňující cyklisty přímo do provozu – vede souběžně s komunikací pro motorová vozidla.

Jemelka dále doplnil, že SFDI podporuje i realizaci jízdních pruhů pro cyklisty, nicméně tato možnost je využívána ojediněle. „Jedná se o méně nákladná řešení – není potřeba financovat ze SFDI – a bývají realizována v souvislosti s rozsáhlejší úpravou konkrétní komunikace a po dohodě správce komunikace s místní samosprávou,“ uvedl mluvčí. Podíl realizovaných cyklopruhů z rozpočtu SFDI na celkovém objemu prostředků do cykloinfrastruktury tak není možné zobecnit jako míru realizace cyklopruhů v celé ČR.

„Cyklostezek stále přibývá, což je v souladu s tím, že rostou příspěvky SFDI na výstavbu cyklostezek a taky na ně jdou peníze z IROP,“ uvedl mluvčí resortu dopravy Jemelka. V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras a zhruba 3 500 km cyklostezek. Zatímco cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí značek, tedy jedná se pouze o návod odkud kam a kudy jet. Celková délka značených cyklotras v Praze je nyní 520 km.