Ani útok Ruska na člena NATO nemusí vést k jednotné odvetě, vše není automatické, říká Cyril Svoboda

Cyril Svoboda

Lidovky.cz: Často hovoříme o Západu jako o celku. Je ale pohled na válku na Ukrajině stejný pro Spojené státy a západní Evropu?

Západní státy, což prokázal náš loňský úprk z Afghánistánu, nejsou v úplně dobré kondici. Postoj lídrů změnilo až veřejné mínění, i díky novinářům a sociálním sítím. Občanská společnost postavila val. I váhající lídři jako německý kancléř Olaf Scholz či francouzský prezident Emmanuel Macron se dostali pod tlak svých vlastních voličů. Tento tlak teď dominovým efektem dorazil do Spojených států. My jsme Ukrajině mnohem blíže, vnímáme ruskou hrozbu mnohem více než Američané.

Všimněte si, že když americký prezident Joe Biden prvně k válce na Ukrajině promluvil, řekl, že odstřižení Ruska od mezinárodního finančního systému SWIFT nebude, protože to v Evropské unii nechtějí. Geograficky ta vlna rozhodnosti postupovala od Ukrajiny až nyní do Ameriky. Abych to ale uzavřel: nevidím mezi západní Evropou a USA zásadní rozdíl v postoji, rozdíl je v časové posloupnosti.