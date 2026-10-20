CZ IPI se zastalo novinářky Karoliny Brodníčkové, které anonym vyhrožuje smrtí

„Kvalitní a nezávislá novinářská práce tvoří jeden z důležitých pilířů svobodné a demokratické společnosti. Novináři a novinářky proto mají mít – stejně jako každý jiný – podmínky pro to, aby svou práci vykonávali svobodně a bezpečně. Zastrašování, nátlak či vyhrožování mají za cíl omezit šíření informací o dění v zemi a odradit novináře a novinářky od toho, aby se své práci vůbec věnovali,“ stojí v prohlášení CZ IPI.
V zájmu občanů i jejich volených zástupců by měla být dostupnost podstatných informací. „Je proto znepokojující, když výhrůžky smrtí novinářce poslanec SPD Josef Netušil bagatelizuje slovy, ať ‚sama ochutná vlastní medicíny‘. Taková vyjádření veřejných osobností mohou přispívat k nárůstu nepřijatelného chování a u některých jednotlivců dokonce iniciovat činy s potenciálně nebezpečnými důsledky,“ doplňuje CZ IPI.
CZ IPI věří, že orgány činné v trestním řízení anonymního pachatele vypátrají a potrestají. A zároveň vyzývá politické představitele, aby podobné chování neschvalovali ani nezlehčovali.
Zároveň CZ IPI v této souvislosti připomíná nedávnou výzvu čtyřiceti šéfredaktorů českých médií adresovanou politikům, aby odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.
Za nepřijatelné, aby se kdokoliv kvůli své práci nebo názorům musel bát o život považuje i prezident Petr Pavel. Uvedl to v pondělí na síti X v reakci na výhrůžky smrtí, které se podle něj objevily v posledních dnech vůči novinářům a lidem, kteří veřejně vyjádřili své postoje. „Ne vždy se nám bude líbit, co píší média nebo co někdo zveřejní na sociálních sítích. Právě možnost projevovat názor a klást i nepříjemné otázky je ale jedním ze základů zdravé svobodné společnosti,“ napsal prezident.
Zvlášť závažné je podle něho, když podobné hrozby podněcují nebo zlehčují veřejní činitelé. „To je nedůstojné funkcím, které zastávají. Věřím, že si uvědomí, jakou váhu jejich slova mají, a budou podle toho také jednat,“ dodal Pavel.
V posledních dnech se znovu objevily výhrůžky smrtí vůči novinářům a lidem, kteří veřejně vyjádřili své postoje. Považuji za nepřijatelné, aby se kdokoliv kvůli své práci nebo názorům musel bát o život. Ne vždy se nám bude líbit, co píší média nebo co někdo zveřejní na sociálních sítích. Právě možnost projevovat názor a klást i nepříjemné otázky je ale jedním ze základů zdravé svobodné společnosti. Zvlášť závažné je, když podobné hrozby podněcují nebo zlehčují veřejní činitelé. To je nedůstojné funkcím, které zastávají. Věřím, že si uvědomí, jakou váhu jejich slova mají, a budou podle toho také jednat.— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 19, 2026
CZ IPI loni v září spustil platformu Bezpečná žurnalistika. Chce tak pomáhat novinářům a novinářkám, kteří se kvůli práci setkají s agresí, incident nahlásit a také najít praktické informace, jak se bránit urážkám, výhrůžkám nebo právnímu nátlaku. Vedle nabídky pomoci také umožní zmapovat, jak jsou útoky na novináře v českém veřejném prostoru časté. Na adrese bezpecnazurnalistika.cz najdou novináři nejen rady, jak postupovat, když se cítí ohroženi, ale i přehledného průvodce trestných činů a přestupků, se kterými se novináři mohou setkat.