Politik ODS označil novináře za „hnědou špínu“. Bez komentáře, reaguje strana

Homola podle výboru International Press Institute Česká republika (CZ IPI) označil tyto novináře za „hnědou špínu“ nebo „psychopaty“. Výroků se dopustil na svém profilu a v diskuzích na Facebooku. Podle novinářského výboru, který politikovo počínání odsoudil, lze některé jeho výroky interpretovat jako výzvy k fyzickému násilí.
Homola reagoval na vystoupení Břetislava Turečka v debatě na téma izraelsko-palestinského konfliktu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. O první vlně útoků na Turečka referoval právě Vojtěch Berger na portálu Hlídací Pes, načež Tomáš Homola spustil další vlnu útoků, kterou adresoval i jemu.
Regionální manažer ODS Jan Pešek ve vyjádření pro iDNES.cz uvedl, že Homola byl na zmíněné akci jako soukromá osoba. „Takže to nebudeme komentovat,“ uvedl.
Šéfka místního sdružení ODS České Budějovice IV. Pavla Šádková, kde Homola působí, minulý týden pro portál Hlídací Pes označila Homolu za „hodně proizraelského“ a naznačila, že se s jeho názory neztotožňuje. Politik ODS po konání debaty uvedl, že „včerejší přednášku neonacisty Břetislava Turečka na FF JU vynechal z důvodu poškození baseballové pálky“.
Výzva směrem k ODS
Novinářský institut v tiskové zprávě reagoval, že Homolova vyjádření považuje za zcela nepřijatelná a překračující rámec standardní veřejné diskuse“. „Vyzýváme zároveň vedení ODS, aby se od výroků svého člena distancovalo a v reakci na ně vyzvalo svou členskou základnu ke korektnímu chování vůči novinářům,“ uvedl institut.
Normalizace útoků na novináře podle CZ IPI ve společnosti podrývá demokratickou debatu, jejíž součástí jsou i politické strany.
International Press Institute Česká republika dlouhodobě žádá politiky a jejich příznivce o respekt k médiím. Korektní a věcný přístup by měl být oboustranný, jak ze strany médií, tak od politických aktérů. Pro případy ohrožení či útoků na novináře zřídil CZ IPI platformu Bezpečná žurnalistika.