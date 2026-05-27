Czech Social Awards 2026 otevírají nominace. Nově ocení sportovní i AI projekty

Své oblíbené osobnosti, tvůrce, značky, kampaně, projekty nebo iniciativy mohou lidé nominovat do konce srpna na webových stránkách Czech Social Awards .
Mezi letošní novinky patří kategorie Sport & komunita, která ocení sportovní kluby, organizace, projekty nebo iniciativy, jež prostřednictvím digitální komunikace spojují lidi kolem pohybu, podporují aktivní životní styl a vytvářejí silnou komunitu.
Nově se představí také kategorie AI, zaměřená na kreativní využití umělé inteligence v digitální tvorbě. Ocenění vyzdvihne projekty a přístupy, které posouvají možnosti komunikace, obsahu i práce s publikem.
Dvanáctý ročník zároveň propojuje tvůrce s komerčním sektorem. Ve spolupráci se značkami tak vznikly kategorie Nuna Baby Award, Dermacol Beauty Award a Philadelphia Food Award.
Letošní Czech Social Awards zahrnují široké spektrum nekomerčních i komerčních kategorií, mezi nimi například Osobnost roku, Podcast, Digitální tvůrce, Společenský dopad, Značka, Kampaň, Aplikace, AI, Startup, Influencer marketing nebo Firemní podcast.
Finální nominace letošního ročníku vybere odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu, akademického prostředí i držitelů ocenění Czech Social Awards z minulých let.
Zasednou v ní například děkan Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Josef Kocourek, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Petra Koudelková, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová, spoluzakladatel a head of sales CzechCrunch Václav Bedřich nebo Eliška Herciková ze společnosti MAFRA.
O vítězích jednotlivých kategorií pak rozhodne veřejnost v online hlasování. Jména oceněných budou oznámena během finálového večera 12. listopadu v Mercedes-Benz Saga Praha.
Trofeje pro letošní vítěze navrhla a vyrobila sklářská značka KLIMCHI. „Trofej, ručně tvarovaná a broušená mistry českého sklářství, v sobě organicky propojuje dynamiku sociálních sítí s poctivým tradičním řemeslem,“ popsal zakladatel KLIMCHI Lukáš Klimčák.
Czech Social Awards dlouhodobě oceňují osobnosti, projekty, instituce i značky, které výrazně formují českou digitální scénu. V minulých letech si ocenění převzali například Čestmír Strakatý, Petr Mára, Marek Dvořák, Nikol Leitgeb nebo Karel „Kovy“ Kovář. Mezi oceněnými projekty a institucemi se objevily také policie, DVTV, GymBeam, Svoboda zvířat nebo Udržitelná Karlovka.