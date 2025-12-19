Po téměř šedesáti letech konečně hotovo. Silničáři zprovozní poslední úsek D1

„Dálnice D55 představuje klíčové spojení pro střední, jihovýchodní a jižní Moravu, které odvede dopravu z přetížené silnice I/55,“ prohlásil nový ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD).
Dálnice D55 je přeložkou silnice I. třídy, která přes několik obcí spojuje Přerov s Olomoucí. Denně tudy projede až dvacet tisíc aut. Navazující úsek Kokory – Přerov by se měl začít stavět příští rok. Úsek už má stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, pozemky již má stát vykoupené. Archeologické průzkumy mají skončit v první půlce roku 2026.
Velkým lokálním přínosem nové části dálnice je, že míjí vesnici Krčmaň. Jak při zahájení stavby uvedla předloni starostka Eva Sztwioroková, řidiči tam nedodržují rychlost, předjíždějí v nepřehledných úsecích a nerespektují semafor. Jelikož pro osobní auta bude nový úsek zatím bezplatný, změna na hustotě provozu se projeví.
„Neočekáváme, že například doleva na Olomouc bude možné odbočit u nás hned, ale úlevu očekáváme. Hodnotit budeme v lednu, až bude obvyklejší provoz. Nicméně máme informace, že vozidla nad 3,5 tuny budou chtít využívat neplacený úsek po silnici první třídy přes naši obec,“ řekla v pátek starostka.
„Zkoušeli jsme připomínkovat vyhlášku k mýtu, bohužel jsme neuspěli, protože to nikde jinde v Česku zatím není, že by se mýto někde odpouštělo. Naší možností je buď, že by se ministerstvo rozhodlo náš úsek první třídy zpoplatnit a nebo musíme počkat, než se převede silnice první třídy pod kraj a potom by byla možnost dát na ni omezení kamionům od 12 tun,“ dodala Sztwioroková.
ŘSD ale nemá o odklonění tranzitu pochybnosti. „Jsem absolutně přesvědčený, že nákladní dopravy se obec zbaví, takové výsledky máme z celé republiky,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.