Na D1 dostal kamion smyk a dálnici ve směru na Prahu na čtyři hodiny zavřel

V sobotu to řekl dispečer silničářů Roman Hubený. Hasiči na Vysočině vyjížděli od půlnoci do dnešního rána ke 200 zásahům, které způsobil silný vítr.

„Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl.

Policisté na Vysočině řešili od půlnoci do rána 15 nehod. Havárie nákladního vozu na dálnici D1 se stala kolem 4:30. „Řidiči nákladní soupravy nepřizpůsobil rychlost, dostal smyk, který nezvládl a blokuje celou šířku dálnice,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.

Podle předpovědi meteorologů má nadále sněžit nebo i pršet. Odpoledne mají srážky přestávat. „Je to kalamita, pokud někdo nemusí nikam jezdit, tak ať raději vůbec nevyjíždí,“ uvedl Hubený. Dálnici D1 by měli řidiči opustit na sjezdech 141 a 134, aby se vyhnuli uzavřenému úseku.

Hasiči na Vysočině většinou odstraňovali popadané stromy. „Nejvíce práce jsme měli na Havlíčkobrodsku,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.