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Na D1 u Velkého Meziříčí se střetl náklaďák s dodávkou, kolona měla 10 kilometrů

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  8:01aktualizováno  8:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr TopičMAFRA

Provoz na dálnici D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Prahu zkomplikovala v pondělí ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Jeden člověk se zranil. Dálnice byla hodinu zcela neprůjezdná, provoz se podařilo obnovit před sedmou. Několik kilometrů dlouhá kolona před místem nehody se začala rozjíždět.

„V místě nehody přistál vrtulník, který převzal do péče zraněného a před 6:00 z místa odletěl,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Zraněný podle ní jel v dodávce, dechová zkouška řidičů byla negativní.

Nehoda se stala kolem 4:30 na 138. kilometru dálnice. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že před otevřením jednoho pruhu byla kolona dlouhá více než deset kilometrů. Plně provoz obnovit se podařilo krátce před sedmou hodinou.

„Kolony vozidel se pomalu rozjíždějí. V pravém jízdním pruhu jedou většinou kamiony. Někteří řidiči místo nehody objížděli po silnici II/602, tam je silný provoz a zatím bez komplikací,“ konstatovala Čírtková.

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