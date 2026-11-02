Na D1 u Velkého Meziříčí se střetl náklaďák s dodávkou, kolona měla 10 kilometrů

„V místě nehody přistál vrtulník, který převzal do péče zraněného a před 6:00 z místa odletěl,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Zraněný podle ní jel v dodávce, dechová zkouška řidičů byla negativní.
Nehoda se stala kolem 4:30 na 138. kilometru dálnice. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že před otevřením jednoho pruhu byla kolona dlouhá více než deset kilometrů. Plně provoz obnovit se podařilo krátce před sedmou hodinou.
„Kolony vozidel se pomalu rozjíždějí. V pravém jízdním pruhu jedou většinou kamiony. Někteří řidiči místo nehody objížděli po silnici II/602, tam je silný provoz a zatím bez komplikací,“ konstatovala Čírtková.