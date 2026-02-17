Policie varuje řidiče, aby kvůli sněhové kalamitě nenajížděli na D1 na Vysočině

Národní dopravní informační centrum (NDIC) upozornilo, že kamiony jsou kvůli větru a silnému sněžení uvízlé například ve směru na Brno od 99. kilometru ve stoupání k Větrnému Jeníkovu. Podobné problémy jsou v opačném směru od 112. kilometru.
„Kalamitní situace na dálnici D1 na Vysočině trvá! Vlivem silného sněžení se od půlnoci stalo několik nehod. Úsek mezi 88. km a 115. km v obou směrech blokují kamiony. Na dálnici na Vysočině vůbec nenajíždějte! Policisté jsou na místě,“ napsali policisté kolem 06:15.
„Z důvodů silného sněžení v průběhu noci od 23:40 hodin došlo na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 97 k uvíznutí kamionu, následně k několika dopravním nehodám. Místo bylo do 4:00 neprůjezdné,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Další kamion se vzpříčil ve 2:45 ve směru na Brno na kilometru 101. Před oběma místy se vytvořily kolony. Silničáři se až do rána snažili ošetřit vozovku před kolonou. Ty se vytvořily prakticky v celém úseku mezi Humpolcem a Jihlavou.
„Prosíme řidiče, aby na dálnici u Humpolce a Jihlavy nenajížděli,“ vyzvala Čírtková.
Nákladní vozidlo havarovalo v noci také nedaleko Humpolce na 98. kilometru ve směru na Prahu. Tuto nehodu se již podle NDIC podařilo odstranit.
Částečně se podařilo provoz na dálnici obnovit až po šesté hodině ráno. „V místě omezení je vozovka chemicky ošetřena, kolony se postupně rozjíždějí,“ informovala mluvčí. Auta ale stále stojí na všech příjezdových silnicích k dálnici u exitů 119, 112, 104 a 90.
Problémy se sněžením a dopravou jsou i jinde na Vysočině. „Silnice prvních tříd jsou na řadě míst zablokované kamiony i osobními vozidly. Pokud lidé nemusí, ať ráno vůbec nevyjíždějí a cestu odloží,“ uvedla Dana Čírtková s tím, že největší problémy jsou mezi Jihlavou a Štoky na silnici I/38, u Myslotína na I/34 a u Dubovic na I/19.
Meteorologové před problémy v dopravě kvůli sněhu varovali. Výstraha platí od pondělního odpoledne. Řidiči by při cestování měli sledovat dopravní zpravodajství.