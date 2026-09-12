„Před 12:00 nám byla nahlášena hromadná nehoda pěti vozidel, jedná se o nedobrzdění,“ uvedla Richterová. Podle mluvčí záchranářů si nehoda vyžádala jedno zranění. „Máme v péči jednoho lehce zraněného pacienta, kterého vezeme po ošetření do nymburské nemocnice,“ uvedla Nováková.
Nehoda se podle Richterové stala v zúženém úseku ve směru na Hradec. Protože by nebylo možné udělat takzvanou záchranářskou uličku, musely jezdit složky integrovaného záchranného systému k nehodě v protisměru po dálničním pásu na Prahu. „Aktuálně by měl být zavřený levý jízdní pruh na Prahu a na Hradec by to mělo jet levým pruhem,“ uvedla Richterová ve 13:15.