Ministr zamítl rozklady obce Všestary a občanů proti stavbě D35 u Hradce

Námitky obce Všestary, která má asi 1 800 obyvatel, a dvou občanů z všestarské části Bříza se týkaly zejména hluku z budoucí dálnice v místní části Bříza a nedostatečných protihlukových opatření.

Rozkladová komise jejich námitky neshledala důvodnými a rozhodnutí ministerstva o povolení stavby označila za věcně správné a v souladu s právními předpisy.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl nedávno uvedl, že v případě budoucího překročení hlukových limitů je ŘSD připraveno protihlukové stěny u Všestar dostavět.

ŘSD nyní pro stavbu 7,5 kilometru dlouhého úseku vybírá stavební firmu. Nabídky v březnu podaly dva subjekty. Nejvýhodnější nabídku dalo sdružení firem MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt. Nabídlo cenu 1,63 miliardy korun bez DPH, tedy 67 procent předpokládané ceny.

ŘSD by chtělo mít soutěž, kterou vypsalo loni v listopadu, vyhodnocenou do konce června. Stavba by mohla začít v létě. Hotová by měla být v roce 2027. V trase archeologové od loňského podzimu dělají záchranný výzkum, který má hodnotu téměř čtvrt miliardy korun bez daně.

Napojení u Sadové bude mít prioritu

Od loňského listopadu ŘSD na trase D35 buduje úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou. Hotový má být do konce roku 2025.

Aby úsek nekončil u Sadové v polích a řidiči jej mohli využívat již od konce roku 2025, bude muset zhotovitel navazujícího úseku Sadová - Plotiště prioritně během jednoho roku vybudovat zhruba kilometrový úsek u Sadové. Dálnice D35 Hořice - Sadová se tím bude moci u Sadové provizorně napojit na silnici I/35.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Bude severní alternativou k přetížené dálnici D1. Vláda její vybudování označuje za prioritní.

Aktuálně je na D35 v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji rozestavěno pět úseků o celkové délce téměř 40 kilometrů. Do konce roku by ŘSD chtělo rozestavět další čtyři úseky o celkové délce 25 kilometrů.

V květnu by měla začít výstavba úseku Ostrov - Vysoké Mýto a také tunelu Homole. Jako poslední by se měly mezi lety 2025 až 2029 stavět úseky Opatovec - Staré Město a Staré Město - Mohelnice na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje. Stát předpokládá jejich výstavbu formou takzvaného PPP projektu, tedy ve spolupráci se soukromým kapitálem.

Úsek z Úlibic do Turnova, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35. Vyhne se obcím a bude mít dva pruhy s případným třetím pruhem ve stoupání.

Po dokončení bude D35 s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Zatím je z D35 hotových několik vzájemně nepropojených částí.