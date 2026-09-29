Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

D5 na Rokycansku uzavřela nehoda dvou kamionů, dálnice je neprůjezdná

Autor:
  15:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela v pondělí odpoledne nehoda dvou nákladních vozidel. Ke srážce došlo na 50. kilometru dálnice. Na místo míří záchranné složky, přistávat tam bude také vrtulník.

Kvůli zásahu záchranářů policie uzavřela jízdní směr na Prahu. Řidiče vyzvala, aby vytvářeli záchranářskou uličku a počítali se zdržením.

Nehoda se stala u Mýta na Rokycansku.

„Vyprošťujeme z kamionu dvěma sadami vyprošťovacích nástrojů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Z bezpečnostních důvodů následně policisté uzavřeli také opačný směr dálnice, tedy ve směru z Prahy na Rozvadov. Provoz je tak v místě nehody dočasně zastaven v obou směrech.

Podle informačního servisu Ředitelství silnic a dálnic je omezení mezi exity 50 Mýto a 41 Cerhovice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.