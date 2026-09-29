D5 na Rokycansku uzavřela nehoda dvou kamionů, dálnice je neprůjezdná

Kvůli zásahu záchranářů policie uzavřela jízdní směr na Prahu. Řidiče vyzvala, aby vytvářeli záchranářskou uličku a počítali se zdržením.
Nehoda se stala u Mýta na Rokycansku.
„Vyprošťujeme z kamionu dvěma sadami vyprošťovacích nástrojů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Z bezpečnostních důvodů následně policisté uzavřeli také opačný směr dálnice, tedy ve směru z Prahy na Rozvadov. Provoz je tak v místě nehody dočasně zastaven v obou směrech.
Podle informačního servisu Ředitelství silnic a dálnic je omezení mezi exity 50 Mýto a 41 Cerhovice.