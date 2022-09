Havlová poskytla pozemky skateboardistům. Prohánět se mají pod barrandovskou estakádou

Bývalá první dáma v pondělí společně s radním městské části Praha 5 Davidem Duškem přímo v místě vniku budoucího sportoviště podepsala memorandum o záměru sportovní park postavit.

„Praha 5 si velice váží ochoty Dagmar Halové zásadním způsobem přispět k rozvoji atraktivních sportovních odvětví jako je skating,“ říká David Dušek, který projekt inicioval. Podle něj již radnice zahájila jednání se spoluinvestory projektu.

Ochotu nabídnout pozemky k využití okomentovala při podpisu memoranda i bývalá manželka prezidenta Václava Havla. „Do spolupráce jsem šla především proto, že Davida Duška znám od jeho dětství. Jeho rodina z prostředí disentu patřila do blízkého okruhu přátel mého manžela. Je tedy pro mě zárukou projektu.“ Zároveň dodala, že podle ní Praha 5 potřebuje více venkovních sportovišť.

Nový areál by měli využít i jiní sportovci, než pouze „fanoušci prkna se čtyřmi kolečky“. Podle Davida Duška by se mělo skutečně jednat o největší skateboardový park v Česku, kde najdou vyžití stovky sportovců. K dispozici by tak měl být i například pro bruslaře nebo koloběžkáře. Jednou z dalších vizí projektu je pořádání mezinárodních soutěží, na které by měl být areál Katedrály vybaven.