Nehoda se stala v 10:30 na 299. kilometru dálnice ve směru na Prahu. Dálnice byla v tomto směru zhruba hodinu a půl uzavřena a před místem se tvořily několikakilometrové kolony. Před polednem se znovu začalo jezdit aspoň jedním pruhem.
„Provoz byl na dálnici zastaven po dobu záchranných prací, podařilo se již zprůjezdnit jeden jízdní pruh. Vytvořily se kolony, které se pomalu rozjíždějí,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Řidič dodávky zůstal po nehodě zaklíněný pod návěsem kamionu. „Před chvíli z místa odletěl vrtulník. Hasičům chvíli trvalo, než vyprostili zraněného řidiče ze zdemolovaného vozu,“ uvedla před polednem mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
„Jednalo se o řidiče ve středním věku. Utrpěl zlomeniny dolních končetin. Jedná se o středně těžká zranění a možná i otřes mozku,“ doplnila mluvčí.
Protože byl řidič ušpiněný od barev, nemohl k dalšímu ošetření odletět. „Kvůli nebezpečí výparů z barev, od kterých byl pacient potřísněný, musel být převezený sanitkou,“ uvedla mluvčí zdravotníků. Podle Mikiskové není jasné, zda barvy převážel řidič ve svém autě, nebo kamion.
„Při vědomí a ve stabilizovaném stavu byl transportován do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu,“ uvedla Mikisková.
Návěs museli zvednout
Hasiči řidiče dodávky vyprostili s pomocí hydraulických nástrojů. „Odtrhli sloupek a sedačku řidiče. Dále jsme museli nadzvednout návěs kamionu,“ poznamenal mluvčí hasičů Josef Koláček s tím, že návěs kamionu tlačil na přístrojovou desku dodávky a tím i na zaklíněného řidiče.
„Následně jsme řidiče vyprostili na páteřní desce. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickými záchranáři. Provedli jsme protipožární zabezpečení a zajistili unik provozních kapalin,“ dodal mluvčí.
„Na místě zasahovali profesionální hasiči z Hranic a z Přerova a dobrovolní hasiči Hranice,“ řekl Koláček.
