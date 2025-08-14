Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Autor: ,
  12:11aktualizováno  12:56
Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na místě přistál i vrtulník zdravotníků, ale odletěl prázdný, muž totiž byl ušpiněný od barev, a nemohl tak kvůli rizikovému působení výparů letět - převezli ho sanitkou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

Nehoda se stala v 10:30 na 299. kilometru dálnice ve směru na Prahu. Dálnice byla v tomto směru zhruba hodinu a půl uzavřena a před místem se tvořily několikakilometrové kolony. Před polednem se znovu začalo jezdit aspoň jedním pruhem.

„Provoz byl na dálnici zastaven po dobu záchranných prací, podařilo se již zprůjezdnit jeden jízdní pruh. Vytvořily se kolony, které se pomalu rozjíždějí,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na 299. kilometru D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se srazila dodávka s kamionem. (14. srpna 2025)
Na 299. kilometru D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se srazila dodávka s kamionem. (14. srpna 2025)
Na 299. kilometru D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se srazila dodávka s kamionem. (14. srpna 2025)
Na 299. kilometru D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se srazila dodávka s kamionem. (14. srpna 2025)
10 fotografií

Řidič dodávky zůstal po nehodě zaklíněný pod návěsem kamionu. „Před chvíli z místa odletěl vrtulník. Hasičům chvíli trvalo, než vyprostili zraněného řidiče ze zdemolovaného vozu,“ uvedla před polednem mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

„Jednalo se o řidiče ve středním věku. Utrpěl zlomeniny dolních končetin. Jedná se o středně těžká zranění a možná i otřes mozku,“ doplnila mluvčí.

Protože byl řidič ušpiněný od barev, nemohl k dalšímu ošetření odletět. „Kvůli nebezpečí výparů z barev, od kterých byl pacient potřísněný, musel být převezený sanitkou,“ uvedla mluvčí zdravotníků. Podle Mikiskové není jasné, zda barvy převážel řidič ve svém autě, nebo kamion.

„Při vědomí a ve stabilizovaném stavu byl transportován do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu,“ uvedla Mikisková.

Návěs museli zvednout

Hasiči řidiče dodávky vyprostili s pomocí hydraulických nástrojů. „Odtrhli sloupek a sedačku řidiče. Dále jsme museli nadzvednout návěs kamionu,“ poznamenal mluvčí hasičů Josef Koláček s tím, že návěs kamionu tlačil na přístrojovou desku dodávky a tím i na zaklíněného řidiče.

„Následně jsme řidiče vyprostili na páteřní desce. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickými záchranáři. Provedli jsme protipožární zabezpečení a zajistili unik provozních kapalin,“ dodal mluvčí.

„Na místě zasahovali profesionální hasiči z Hranic a z Přerova a dobrovolní hasiči Hranice,“ řekl Koláček.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.